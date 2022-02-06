Чемпіон із Росії зламав п'єдестал пошани на Олімпіаді в Пекіні (відео)

Лижник з команди Олімпійського комітету Росії (ОКР) Олександр Большунов, який приніс збірній країни-агресора першу золоту медаль зимових Олімпійських ігор у Пекіні, так завзято святкував свій успіх, що зламав п'єдестал пошани.

Під час церемонії нагородження призерів скіатлону росіянин застрибнув на п'єдестал, через що відламалася пластикова частина з написом Beijing2022. Чемпіон спробував було відремонтувати п'єдестал пошани, але бігти дистанцією у нього виходило набагато краще.

На жаль, українські лижники Олексій Красовський та Руслан Перехода у скіатлоні не дісталися фінішу. Лідери обігнали наших спортсменів на коло, тож Олексій та Руслан закінчили гонку достроково.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що російський коментатор Дмитро Губернієв вчинив скандал на Олімпійських іграх.

Фото РІА «Новини»

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