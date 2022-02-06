Україна поступилася Іспанії в поєдинку за «бронзу» футзального Євро-2022: відеоогляд матчу

У неділю, 6 лютого, збірна України з футзалу, яка образливо поступилася у півфіналі суперникам з Росії, завершила виступ на чемпіонаті Європи в Нідерландах. У поєдинку за бронзові медалі підопічні Олександра Косенка на арені Ziggo Dome в Амстердамі зіграли із семиразовим переможцем Євро командою Іспанії, яка посідає у рейтингу УЄФА третю позицію (наші — на 8-му місці).

Іспанія — Україна — 4:1

Україна: Ципун, Чернявський, Корсун, Шотурма, Зварич, Савенко, Радевич, Разуванов, Лебідь, Сірий, Абакшин, Журба, Фаренюк, Педяш.

Голи: Мільядо (11), Солано (18), Бойїс (31), Адольфо (32) — Чернявський (17).

Дворазових чемпіонів світу іспанців, які поступилися у півфіналі португальцям (2:3), сміливо можна назвати найнезручнішим суперником збірної України — лише одна нічия та 16 поразок у 17 зіграних раніше матчах.

Зустріч в Амстердамі стала прощальною для ветерана збірної Іспанії Ортіса, який провів за національну команду 215 матчів (зокрема, рекордні 35 поєдинків у фінальних турнірах європейських першостей). Саме він на 4-й хвилині створив перший гольовий момент біля воріт Ципуна, коли Україну після його потужного «пострілу» врятувала штанга. Наш голкіпер демонстрував блискучу реакцію ще у кількох епізодах. Але й він виявився безсилим, коли на 11-й хвилині Мільядо з льоту зарядив у «дев'ятку».

За три хвилини до перерви Чернявський скористався помилкою іспанців та зрівняв рахунок, але незабаром Солано знову вивів піренейців уперед — 2:1.

З перших секунд другого тайму наша команда перейшла на гру з п'ятим польовим гравцем, але ризик не виправдав себе. У середині 20-хвилинки Іспанія з інтервалом у 26 секунд забила двічі та довела рахунок до великого — 4:1.

Зазначимо, що збірна України, яка стала віцечемпіоном Європи у 2001 та 2003 роках, зняла «прокляття» чвертьфіналів (на останніх п'яти турнірах «жовто-сині» вилітали саме на цій стадії) і вперше за 17 років пробилася до четвірки найсильніших команд Євро. Тоді, 2005-го, «жовто-сині» також програли у матчі за третє місце (1:3 Італії).

Як відомо, у фіналі чемпіонату Європи 6 лютого зіграють Португалія та Росія (початок — о 18:30).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що футзалісти збірної України після сенсаційної перемоги над Казахстаном заспівали «Червону руту».

Фото uefa.com

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