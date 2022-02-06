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Спорт

Лідер той самий: медальний залік зимових Олімпійських ігор за підсумками 6 лютого

17:27 6 лютого 2022
Медаль Олімпійських ігор у Пекіні

У неділю, 6 лютого, на зимових Олімпійських іграх у столиці Китаю було розіграно 7 комплектів медалей.

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Після двох днів боротьби за нагороди на п'єдестал пошани, один з яких, до речі, зламав лижник з команди ОКР Олександр Большунов, підіймалися спортсмени з 18 країн.

На жаль, серед них, як і раніше, немає представників України. У командному турнірі з фігурного катання наша 16-річна дебютантка Анастасія Шаботова стала в короткій програмі сьомою, стрибун з трампліна Євген Марусяк не зумів пробитися до 30 найсильніших і не потрапив у фінал, лижники Руслан Перехода, Олексій Красовський не змогли фінішувати у скіатлоні (лідери обійшли хлопців на коло), а змагання гірськолижників у швидкісному спуску, в яких мав стартувати наш Іван Колбаснюк, перенесли через сильний вітер. Крім того, у санному спорті Антон Дукач, який фінішував на 22-й позиції, і Андрій Мандзій, котрий посів 27-е місце, не пробилися до фіналу. При цьому Мандзій, який пропустив чотири тренування у Китаї через позитивний тест на коронавірус, під час першого заїзду випав із саней, але все ж зміг фінішувати.

Лідерство у медальному заліку (за кількістю золотих нагород) утримує Норвегія (2−0-1), за якою розташувалися Швеція (2−0-0) та збірна Олімпійського комітету Росії (1−2-2).

Зимові Олімпійські ігри. Медальний залік

Місце Країна Золото Срібло Бронза Загалом
1 Норвегія 2 0 1 3
2 Швеція 2 0 0 2
3 ОКР 1 2 2 5
4 Німеччина 1 1 0 2
Нідерланди 1 1 0 2
6 Австралія 1 0 1 2
Японія 1 0 1 2
Словенія 1 0 1 2
9 Китай 1 0 0 1
Нова Зеландія 1 0 0 1
11 Австрія 0 2 1 3
Італія 0 2 1 3
13 США 0 2 0 2
14 Канада 0 1 1 2
15 Франція 0 1 0 1
16 Фінляндія 0 0 1 1
Угорщина 0 0 1 1
Польща 0 0 1 1

Нагадаємо, що у понеділок, 7 лютого, своїх володарів знайдуть 8 комплектів нагород зимової Олімпіади.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що російський коментатор Дмитро Губернієв влаштував скандал на Олімпійських іграх.

Фото Twitter Olympics

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