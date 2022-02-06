Лідер той самий: медальний залік зимових Олімпійських ігор за підсумками 6 лютого
У неділю, 6 лютого, на зимових Олімпійських іграх у столиці Китаю було розіграно 7 комплектів медалей.
Читайте також — Зимові Олімпійські ігри у Пекіні: календар змагань
Після двох днів боротьби за нагороди на п'єдестал пошани, один з яких, до речі, зламав лижник з команди ОКР Олександр Большунов, підіймалися спортсмени з 18 країн.
На жаль, серед них, як і раніше, немає представників України. У командному турнірі з фігурного катання наша 16-річна дебютантка Анастасія Шаботова стала в короткій програмі сьомою, стрибун з трампліна Євген Марусяк не зумів пробитися до 30 найсильніших і не потрапив у фінал, лижники Руслан Перехода, Олексій Красовський не змогли фінішувати у скіатлоні (лідери обійшли хлопців на коло), а змагання гірськолижників у швидкісному спуску, в яких мав стартувати наш Іван Колбаснюк, перенесли через сильний вітер. Крім того, у санному спорті Антон Дукач, який фінішував на 22-й позиції, і Андрій Мандзій, котрий посів 27-е місце, не пробилися до фіналу. При цьому Мандзій, який пропустив чотири тренування у Китаї через позитивний тест на коронавірус, під час першого заїзду випав із саней, але все ж зміг фінішувати.
Лідерство у медальному заліку (за кількістю золотих нагород) утримує Норвегія (2−0-1), за якою розташувалися Швеція (2−0-0) та збірна Олімпійського комітету Росії (1−2-2).
Зимові Олімпійські ігри. Медальний залік
|Місце
|Країна
|Золото
|Срібло
|Бронза
|Загалом
|1
|Норвегія
|2
|0
|1
|3
|2
|Швеція
|2
|0
|0
|2
|3
|ОКР
|1
|2
|2
|5
|4
|Німеччина
|1
|1
|0
|2
|Нідерланди
|1
|1
|0
|2
|6
|Австралія
|1
|0
|1
|2
|Японія
|1
|0
|1
|2
|Словенія
|1
|0
|1
|2
|9
|Китай
|1
|0
|0
|1
|Нова Зеландія
|1
|0
|0
|1
|11
|Австрія
|0
|2
|1
|3
|Італія
|0
|2
|1
|3
|13
|США
|0
|2
|0
|2
|14
|Канада
|0
|1
|1
|2
|15
|Франція
|0
|1
|0
|1
|16
|Фінляндія
|0
|0
|1
|1
|Угорщина
|0
|0
|1
|1
|Польща
|0
|0
|1
|1
Нагадаємо, що у понеділок, 7 лютого, своїх володарів знайдуть 8 комплектів нагород зимової Олімпіади.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що російський коментатор Дмитро Губернієв влаштував скандал на Олімпійських іграх.
Фото Twitter Olympics417
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter