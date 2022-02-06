Земляки Кріштіану Роналду зіпсували Росії фінал чемпіонату Європи з футзалу: відеоогляд матчу

У неділю, 6 лютого, у Нідерландах фінішував чемпіонат Європи з футзалу за участю 16 команд, у якому збірна України фінішувала на четвертому місці.

У вирішальному протистоянні турніру на арені Ziggo Dome в Амстердамі зійшлися чинний чемпіон світу та Європи Португалія та тріумфатор Євро-1999 Росія.

Португалія — Росія — 4:2

Голи: Томаш Пасу (19), Андре Коелью (27, 32), Пані Варела (40) — Соколов (10), Афанасьєв (13).

Перший тайм фіналу Євро-2022, у якому португальців підтримували уславлений ексфутболіст «Барселони» Луіш Фігу та легенда світового футзалу Рікардінью, пройшов з обопільними шансами на успіх. У підсумку Росія зусиллями Соколова та Афанасьєва реалізувала два свої моменти, а Португалію завдяки влучному удару Томаша Паса — один.

Луїш Фігу та Рікардінью

Після перерви, як і у півфіналі з Іспанією, земляки Кріштіану Роналду, якому напередодні виповнилося 37 років, змогли перетворити 0:2 на 3:2. Переможний гол на свій рахунок записав автор «дубля» Андре Коелью. Четвертий м'яч піренейці, які виграли на турнірі всі шість поєдинків, забили за секунду до фінальної сирени вже у порожні ворота.

Команда Португалії підтвердила свій статус найсильнішої збірної Старого Світу, а ось росіяни, які перервали свою 11-матчеву переможну серію, програли п'ятий із шести фіналів чемпіонату Європи, здобувши «срібло».

До речі, найкращим бомбардиром Євро-2022 став футзаліст збірної Казахстану Біржан Оразов, який забив сім м'ячів. Найкращий з українців — Михайло Зварич — відзначився чотирма точними ударами.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що збірна України у чвертьфіналі Євро-2022 сенсаційно перемогла Казахстан.

Фото uefa.com

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