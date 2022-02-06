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Спорт

Пекін-2022: де дивитися онлайн виступи українців на Олімпійських іграх 7 лютого

21:07 6 лютого 2022
Валя Семеренко

У понеділок, 7 лютого, на зимовій Олімпіаді у Пекіні розіграють вісім комплектів медалей.

Зокрема, Україну в гірськолижному спорті представлять Анастасія Шепіленко та Іван Ковбаснюк, у біатлонних індивідуальних перегонах виступатимуть Ірина Петренко, Юлія Джима та Валя Семеренко (на жаль, Олена Білосюк та Дар'я Блашко здали позитивні тести на коронавірус), а в санному спорті — Олена Стецьків та Юліанна Туницька.

Прямі трансляції з Пекіна дивіться в Україні з 4 по 20 лютого на телеканалі «UA:Перший» та на сайті «Суспільне. Спорт».

Олімпіада-2022. Пекін

7 лютого (понеділок)

Гірськолижний спорт. Жінки. Гігантський слалом 03:30 «UA:Перший»

Гірськолижний спорт. Чоловіки. Швидкісний спуск 06:00 «UA:Перший»

Біатлон. Жінки. Індивідуальні перегони, 15 км 11:00 «UA:Перший»

Санний спорт. Жінки. Одиночки, перший та другий заїзди 13:50 та 15:30 «UA:Перший»

На жаль, наші спортсмени поки що не здобули на олімпійських аренах Китаю жодної нагороди. А медальний залік Ігор із двома золотими нагородами та однією «бронзою» очолює Норвегія.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що російський лижник Олександр Большунов зламав п'єдестал пошани на Олімпійських іграх.

Фото Twitter НОК України

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