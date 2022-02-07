За гол — кулаком у голову: в Англії фанат вибіг на поле та влаштував бійку з футболістами (відео)

Неприємний інцидент стався під час матчу 1/16 фіналу Кубка Англії між «Ноттінгем Форрест» та «Лестером».

Представник чемпіоншипу (другого за силою дивізіону країни) несподівано розгромив на своєму полі екс-чемпіона Англії «Лестер» — 4:1. Після одного з голів у ворота гостей на поле вибіг фанат «лис» та вдарив кулаком у голову одного з футболістів «Ноттінгема», які раділи забитому м'ячу, після чого експресивного вболівальника затримали представники поліції.

FA Cup. 06.02.2022

Notthingam Forest — Leicester City.



A Leicester fan атакований Nottingham Forest гравців, як вони зробили результат. pic.twitter.com/qTS4q9PQO8 — HooligansTV (@HooligansTV_eu) February 6, 2022

Додамо, що «Лестер» оперативно відреагував на цей інцидент. У своїй офіційній заяві «лиси» повідомили, що фанат довічно позбавлений права відвідувати матчі клубу.

Зазначимо, що за підсумками жеребкування 1/8 фіналу Кубка Англії були сформовані наступні пари: «Евертон» — «Борхем Вуд», «Пітерборо» — «Манчестер Сіті», «Саутгемптон» — «Вест Хем», «Ліверпуль» — «Норвич», «Лутон» — «Челсі», «Мідлсбро» — «Тоттенхем», «Кристал Пелас» — «Сток Сіті», «Ноттінгем Форрест» — «Хаддерсфілд».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що фанати «Црвени Звєзди» влаштували свавілля на матчі Ліги Європи, серйозно травмувавши тренера своєї команди.

Фото Daily Star

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