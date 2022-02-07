Зміна лідера: медальний залік зимових Олімпійських ігор за підсумками 7 лютого

У понеділок, 7 лютого, на зимових Олімпійських іграх у столиці Китаю було розіграно 9 комплектів медалей. Після трьох днів боротьби за нагороди на п'єдестал пошани вже піднімалися спортсмени із 19 країн.

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На жаль, серед них, як і перші два дні, немає представників України. Біатлоністки Юлія Джима та Ірина Петренко показали найкращі результати в сезоні в індивідуальній гонці, але посіли лише 10-те та 11-те місця відповідно (Валентина Семеренко через спазм змушена була достроково зійти з дистанції), у гірськолижному спорті Іван Ковбаснюк та Анастасія Шепіленко посіли 33-е та 39-е місця в підсумковому протоколі, а наші саночниці Олена Стецьків та Юліанна Туницька за підсумками двох заїздів розташовуються на 19-му та 22-му місцях.

Лідером у медальному заліку (за кількістю золотих нагород) стала Швеція (3−0-0), за якою розташувалися збірна Олімпійського комітету Росії (2−3-2) та Нідерланди (2−2-1).

Зимові Олімпійські ігри. Медальний залік

№ Країна Золото Срібло Бронза Усього 1 Швеція 3 0 0 3 2 Олімпійський комітет Росії 2 3 2 7 3 Нідерланди 2 2 1 5 4 Китай 2 2 0 4 5 Німеччина 2 1 0 3 6 Норвегія 2 0 2 4 7 Словенія 2 0 1 3 8 Італія 1 3 1 5 9 Канада 1 1 4 6 10 Японія 1 1 2 4 11 Австралія 1 0 1 2 Швейцарія 1 0 1 2 13 Нова Зеландія 1 0 0 1 14 Франція 0 3 0 3 США 0 3 0 3 16 Австрія 0 2 2 4 17 Угорщина 0 0 2 2 18 Фінляндія 0 0 1 1 Польща 0 0 1 1

Нагадаємо, що у вівторок, 8 лютого, своїх власників знайдуть 10 комплектів нагород зимової Олімпіади.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що канадський сноубордист Максанс Парро переміг рак та став олімпійським чемпіоном Пекіна-2022.

Фото Twitter Olympics

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