Зміна лідера: медальний залік зимових Олімпійських ігор за підсумками 7 лютого
У понеділок, 7 лютого, на зимових Олімпійських іграх у столиці Китаю було розіграно 9 комплектів медалей. Після трьох днів боротьби за нагороди на п'єдестал пошани вже піднімалися спортсмени із 19 країн.
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На жаль, серед них, як і перші два дні, немає представників України. Біатлоністки Юлія Джима та Ірина Петренко показали найкращі результати в сезоні в індивідуальній гонці, але посіли лише 10-те та 11-те місця відповідно (Валентина Семеренко через спазм змушена була достроково зійти з дистанції), у гірськолижному спорті Іван Ковбаснюк та Анастасія Шепіленко посіли 33-е та 39-е місця в підсумковому протоколі, а наші саночниці Олена Стецьків та Юліанна Туницька за підсумками двох заїздів розташовуються на 19-му та 22-му місцях.
Лідером у медальному заліку (за кількістю золотих нагород) стала Швеція (3−0-0), за якою розташувалися збірна Олімпійського комітету Росії (2−3-2) та Нідерланди (2−2-1).
Зимові Олімпійські ігри. Медальний залік
|№
|Країна
|Золото
|Срібло
|Бронза
|Усього
|1
|Швеція
|3
|0
|0
|3
|2
|Олімпійський комітет Росії
|2
|3
|2
|7
|3
|Нідерланди
|2
|2
|1
|5
|4
|Китай
|2
|2
|0
|4
|5
|Німеччина
|2
|1
|0
|3
|6
|Норвегія
|2
|0
|2
|4
|7
|Словенія
|2
|0
|1
|3
|8
|Італія
|1
|3
|1
|5
|9
|Канада
|1
|1
|4
|6
|10
|Японія
|1
|1
|2
|4
|11
|Австралія
|1
|0
|1
|2
|Швейцарія
|1
|0
|1
|2
|13
|Нова Зеландія
|1
|0
|0
|1
|14
|Франція
|0
|3
|0
|3
|США
|0
|3
|0
|3
|16
|Австрія
|0
|2
|2
|4
|17
|Угорщина
|0
|0
|2
|2
|18
|Фінляндія
|0
|0
|1
|1
|Польща
|0
|0
|1
|1
Нагадаємо, що у вівторок, 8 лютого, своїх власників знайдуть 10 комплектів нагород зимової Олімпіади.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що канадський сноубордист Максанс Парро переміг рак та став олімпійським чемпіоном Пекіна-2022.
Фото Twitter Olympics506
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