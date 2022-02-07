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Спорт

Пекін-2022: де дивитися онлайн виступи українців на Олімпійських іграх 8 лютого

21:03 7 лютого 2022
Дмитро Підручний

У вівторок, 8 лютого, на зимовій Олімпіаді в Пекіні розіграють десять комплектів медалей.

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Зокрема, наші співвітчизники змагатимуться в шести видах спорту. Україну у фігурному катанні (одиночна чоловіча програма в командному турнірі) представить Іван Шмуратко, у сноубордингу — Аннамарі Данча, у гірськолижному спорті — Іван Ковбаснюк, у лижних перегонах — Валентина Камінська, Марина Анцибор, Вікторія Олех, Олексій Красовський та Руслан Перехода, в біатлонній індивідуальній гонці виступатимуть Дмитро Підручний, Артем Прима, Антон Дудченко та Богдан Цимбал, у якого днями народився син (на жаль, після участі в змішаній естафеті та індивідуальній гонці достроково з Пекіна вилетіла додому Валентина Семеренко), а в санному спорті — Олена Стецьків та Юліанна Туницька.

Прямі трансляції з Пекіна дивіться в Україні з 4 по 20 лютого на телеканалі «UA:Перший» та на сайті «Суспільне. Спорт».

Зимова Олімпіада-2022. Пекін

8 лютого (вівторок)

Фігурне катання. Чоловіки. Одиночна програма 03:15 «UA:Перший»

Сноубординг. Жінки 04:40 «UA:Перший»

Гірськолижний спорт. Чоловіки 05:00 «UA:Перший»

Лижні гонки. Спринт. Жінки 10:00 «UA:Перший»

Біатлон. Чоловіки. Індивідуальна гонка, 20 км 10:30 «UA:Перший»

Лижні гонки. Спринт. Чоловіки 10:50 «UA:Перший»

Санний спорт. Жінки. Одиночки, третій та четвертий заїзди 13:50 «UA:Перший»

На жаль, наші спортсмени поки що не здобули на олімпійських аренах Китаю жодної нагороди. А медальний залік Ігор із трьома золотими нагородами очолює Швеція.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що канадський сноубордист Максанс Парро вилікувався від раку та завоював «золото» Олімпіади-2022 в Пекіні.

Фото biathlon.com.ua

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