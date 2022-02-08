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«Динамо» (Київ) — «Динамо» (Тбілісі): онлайн-відеотрансляція матчу в Туреччині

8:20 8 лютого 2022
Динамо Київ

У вівторок, 8 лютого, київське «Динамо» проведе п'ятий контрольний матч на другому тренувальному зборі в Туреччині.

Поки що підопічні Мірчі Луческу на підготовчому етапі до поновлення сезону не програють. Зокрема, на турецькому зборі динамівці розгромили болгарський «Лудогорець» (4:1), обіграли сербські «Чукарички» (3:2), зіграли внічию з болгарським «Левськи» (1:1) та мінімально здолали чорногорський «Рудар» (1:0).

Команда з Тбілісі за підсумками минулого сезону (чемпіонат Грузії проводиться за системою «весна-осінь») стала віцечемпіоном країни, відставши від чемпіона, «Динамо» з Батумі, на п'ять очок. Готуючись до нового чемпіонату, тбілісці провели в Туреччині вже три спаринги, і поки що не перемагали — нічиї зі «Львовом» (0:0) та сербським «Напредаком» (1:1), а також поразка від «Лудогорця» (0:1).

Дивіться у прямій трансляції матч «Динамо» (Київ) — «Динамо» (Тбілісі), починаючи з 16:00, на сайті «ФАКТІВ» у цій новині.

Додамо, що до кінця збору, що завершиться для киян 10 лютого, «біло-сині» планують провести ще один контрольний матч.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Шахтар» полетів на збір до Туреччини з Кривцовим та Соломоном, які відновилися після травм.

Фото ФК «Динамо»

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