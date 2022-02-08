27.77 / 28.04 31.63 / 32.05
Київ: +2
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Спорт

Кішка замість м'яча: одноклубник Ярмоленка потрапив у скандал за жорстоке поводження з тваринами

10:13 8 лютого 2022
Курт Зума

27-річний футболіст «Вест Хема» та збірної Франції, яка стала переможцем Ліги націй, Курт Зума потрапив у неприємну історію.

Веселячись удома з братом Йоанном, захисник вирішив поглузувати над домашніми котами. Зокрема, Курт зі сміхом футбольнув одну тварину, а другу бив руками. Родич, не бачачи нічого поганого, виклав відео в Snapchat, після чого ролик потрапив у розпорядження журналістів The Sun.

Вчинок Зума вже засудили благодійна організація із захисту тварин RSPCA (Королівське товариство із запобігання жорстокому поводженню з тваринами), а також керівництво «Вест Хема». «Ми беззастережно засуджуємо дії нашого гравця в розповсюдженому відео. Ми поговорили з Куртом та будемо вирішувати це питання. Але ми хотіли б дати зрозуміти, що ми аж ніяк не виправдовуємо жорстоке поводження з тваринами», — йдеться в заяві клубу.

Після такого розголосу футболісту довелося публічно вибачитися. «Хочу сказати, як глибоко я засмучений за всіх, кого засмутило це відео. Хочу запевнити всіх, що дві наші кішки в повному порядку та здорові. Їх любить та плекає вся наша родина, і така поведінка була поодиноким випадком, який більше не повториться», — запевнив Курт.

Додамо, що Зума виступає за «Вест Хем», де є партнером українця Андрія Ярмоленка, з кінця серпня 2021 року. Цього сезону захисник провів за «молотобійців» 15 матчів у всіх турнірах, у яких забив 1 м'яч.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що кіт Кріштіану Роналду породи сфінкс потрапив під машину.

184

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Коржі для торта Наполеон

Як приготувати хрумкі та тонкі коржі для «Наполеона»: простий рецепт

суп

Дуже смачний «ресторанний» суп від Людмили Борщ: «варю вдома велику каструлю, і завжди не вистачає»

в&#39;ячеслав узелков

Марино, прощавай назавжди? В'ячеслав Узелков заявив, що одружується вдруге

Винник та Таюне

«Як грім серед ясного неба»: Таюне розповіла про можливу причину сліз

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.