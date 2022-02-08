Кішка замість м'яча: одноклубник Ярмоленка потрапив у скандал за жорстоке поводження з тваринами

27-річний футболіст «Вест Хема» та збірної Франції, яка стала переможцем Ліги націй, Курт Зума потрапив у неприємну історію.

Веселячись удома з братом Йоанном, захисник вирішив поглузувати над домашніми котами. Зокрема, Курт зі сміхом футбольнув одну тварину, а другу бив руками. Родич, не бачачи нічого поганого, виклав відео в Snapchat, після чого ролик потрапив у розпорядження журналістів The Sun.

A video obtained by The Sun allegedly shows footballer Kurt Zouma kicking and hitting his cat.



Це абсолютно disgusting і disturbing footage. I hope he is prosecuted for animal cruelty. pic.twitter.com/3K7xMeHh5j - Emily Hewertson (@emilyhewertson) February 7, 2022

Вчинок Зума вже засудили благодійна організація із захисту тварин RSPCA (Королівське товариство із запобігання жорстокому поводженню з тваринами), а також керівництво «Вест Хема». «Ми беззастережно засуджуємо дії нашого гравця в розповсюдженому відео. Ми поговорили з Куртом та будемо вирішувати це питання. Але ми хотіли б дати зрозуміти, що ми аж ніяк не виправдовуємо жорстоке поводження з тваринами», — йдеться в заяві клубу.

Після такого розголосу футболісту довелося публічно вибачитися. «Хочу сказати, як глибоко я засмучений за всіх, кого засмутило це відео. Хочу запевнити всіх, що дві наші кішки в повному порядку та здорові. Їх любить та плекає вся наша родина, і така поведінка була поодиноким випадком, який більше не повториться», — запевнив Курт.

Додамо, що Зума виступає за «Вест Хем», де є партнером українця Андрія Ярмоленка, з кінця серпня 2021 року. Цього сезону захисник провів за «молотобійців» 15 матчів у всіх турнірах, у яких забив 1 м'яч.

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