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Спорт

Відбивався від грабіжників: знаменитий боксер-чемпіон вижив після трьох вогнепальних поранень

13:41 8 лютого 2022
Роберт Істер-молодший

Колишній чемпіон світу за версією IBF у легкій вазі американець Роберт Істер-молодший серйозно постраждав внаслідок інциденту, який стався в рідному місті спортсмена — Толедо, що у штаті Огайо.

31-річний боксер був на вулиці, коли до нього підійшли троє невідомих. Отримавши рішучу відмову від Роберта на вимогу віддати гроші, зловмисники, не довго думаючи, дістали пістолет та тричі вистрілили в нього.

На щастя, поранення виявилися не смертельними. Істер-молодший був доставлений до лікарні Цинциннаті, де йому зробили операцію. За прогнозами лікарів, життю боксера нічого не загрожує, і він зможе повністю одужати від отриманих поранень.

Примітно, що у грудні минулого року Роберт сам опинився по інший бік закону. Боксер був засуджений на два роки умовно за інцидент, що мав місце у стриптиз-клубі, де Істер-молодший спочатку плюнув у 28-річну дівчину, а потім ударом в обличчя «нокаутував» її.

Щодо професійної кар'єри, то востаннє спортсмен виходив у ринг у лютому минулого року, здобувши перемогу за підсумками 12-ти раундів над своїм співвітчизником Райаном Мартіном. Перед цим протягом двох років, з 2016-го по 2018-й, володів чемпіонським поясом IBF, який потім відібрав у нього Майкі Гарсія.

Відеоогляд бою Гарсія — Істер-молодший

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що красуню-дружину футболіста парагвайської «Олімпії» застрелили на концерті.

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