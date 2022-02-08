Любов харків'ян до «Металіста» — це повний стадіон та мільйони онлайн-фанатів, — ЗМІ

Армія вболівальників харківського «Металіста» становить близько 5 мільйонів людей у самому Харкові та області, в Україні та у світі — підрахували журналісти «Вечірнього Харкова». Вони оцінили активність уболівальників на клубних та фанатських онлайн-платформах, у соцмережах та групах у месенджерах, а також на основі відвідуваності матчів, популярності телевізійних та онлайн-трансляцій.

Докази народної любові до «Металіста» журналісти навели у цифрах та фактах:

• Понад 80% з 2,8 млн жителів Харкова та області сказали соціологам, що вважають себе вболівальниками «жовто-синіх».

• Подивитися домашні матчі «Металіста», який грає поки що в першій лізі, на стадіон приходить в середньому 35 тис. осіб. Це у 9 разів більше, ніж на ігри всіх клубів української прем'єр-ліги разом узятих!

• За успіхами «жовто-синіх» на офіційних інтернет-майданчиках клубу стежать 230 тис. осіб. А динаміка приросту онлайн-аудиторії «Металіста» вже до літа дозволить йому похвалитися стабільною «цифровою аудиторією» в 0,5 млн осіб.

• Третина всіх харківських студентів із 300 тисяч учнів харківських вишів, за даними університетських студкомів, вболівають за «Металіст» і щонайменше 50 тисяч регулярно ходять на стадіон.

• У «Металіста» найбільше органічної фанатської підтримки у сучасних медіа — 30 інстаграм-сторінок, 15 телеграм-каналів плюс фанатські сайти та спільноти.

• З моменту «повстання з попелу» нового «Металіста» у травні 2021 року офіційний клубний ютуб-канал набрав майже 5 млн переглядів. І навіть у часи зимового футбольного міжсезоння нещодавній поєдинок «жовто-синіх» з одеським «Чорноморцем» на неофіційному турнірі Winter Cup 2022 дивилися майже 160 тис. уболівальників.

«Металіст» показує яскраву захопливу гру, а українські вболівальники у відповідь палко підтримують улюблений клуб, причому не лише на Харківщині.

«Як би ми, харків'яни, не ревнували, але за „Металіст“ вболівають не лише в нашому місті та регіоні, — пише видання, яке спробувало підрахувати незліченну армію вболівальників лідера першої ліги з величезними амбіціями. — За неофіційними експертними оцінками, успіхам „Металіста“ радіють загалом близько 5 млн людей в Україні та світі — харківська діаспора та просто ті, хто любить гарний футбол та сміливі клуби».

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