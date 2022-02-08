У середу, 9 лютого, київське «Динамо» U19 проведе стиковий матч плей-оф Юнацької ліги УЄФА — аналогу Ліги чемпіонів на молодіжному рівні. Суперником команди Ігоря Костюка стане чемпіон Іспанії — «Депортиво» з Ла-Коруньї.

Якщо юнаки з Ла-Коруньї дебютують у Юнацькій лізі УЄФА, то кияни регулярно беруть участь у турнірі, і неодноразово доходили до цієї стадії. У сезонах 2015/2016 та 2019/2020 виступ «біло-синіх» на євроарені припинявся (поразки від англійського «Мідлсбро» — 0:5 та загребського «Динамо» — 4:3 по пенальті), а в сезоні-2018/2019 динамівці пройшли туринський «Ювентус» — 3:0.

Зазначимо, що підопічні Ігоря Костюка готувалися до поєдинку в Туреччині, де провели низку товариських матчів — з турецькими «Демреспором» (2:1) та «Антальяспором» U19 (2:2), а також збірною Іраку U19 (3:0) та німецьким «Берлін Атлетік 07» U19 (1:0). У майбутньому протистоянні з «Депортиво» тренерський штаб «біло-синіх» не зможе розраховувати на цілу групу основних футболістів — захисник Антон Боль, півзахисники Володимир Бражко та Назар Волошин дискваліфіковані, а захисники Артем Бенедюк, Навін Малиш та півзахисник Дмитро Мельниченко здали позитивні тести на коронавірус у Туреччині й опинилися на карантині.

На території України матч «Депортиво» — «Динамо» (початок — о 20:00 за київським часом) можна буде подивитися на платформі MEGOGO, а також на каналі «Динамо ТВ».

Юнацька ліга УЄФА, стиковий матч

9 лютого (середа)

«Депортиво» — «Динамо» 20:00 MEGOGO, «Динамо ТБ»

Нагадаємо, що юнаки донецького «Шахтаря» також брали участь у турнірі, але за підсумками групового етапу посіли третє місце та припинили виступи на євроарені в нинішньому сезоні.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Динамо» обіграло дворазового чемпіона Чорногорії «Рудар» на зборі в Туреччині.

Фото ФК «Динамо»

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