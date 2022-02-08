У четвер, 10 лютого, київське «Динамо», яке перемогло раніше болгарський «Лудогорець» (4:1), сербські «Чукарічки» (3:2), чорногорський «Рудар» (1:0) та одноклубників із Тбілісі (1:0), а також зіграло внічию зі ще одним клубом з Болгарії «Левськи» (1:1), проведе останній спаринг на другому зборі в Туреччині.

Суперником команди Мірчі Луческу стане дворазовий чемпіон Боснії та Герцеговини «Широкі Брієг», який посідає у поточному чемпіонаті країни п'яте місце. У рамках підготовки до другої частини сезону підопічні Юре Іванковича вже провели п'ять спарингів: з хорватським «Хайдуком» — 1:2, з «Метковичем» з Хорватії — 5:0, із земляками з «Вележа» — 0:3, з «Неретванацом» з Хорватії — 1:0, а також з австрійськими «Капфенбергером» — 3:2 та «Аустрією» (Люстенау) — 3:1.

«Динамо» (Київ, Україна) — «Широкі Брієг» (Боснія та Герцеговина) — 0:0

«Динамо»: Бущан, Дубінчак, Сирота, Забарний, Тимчик, Шапаренко, Гармаш, де Пена, Антюх, Вербич, Кулач.



Пряму відеотрансляцію матчу «Динамо» — «Широкі Брієг» дивіться о 10:00 на сайті «ФАКТІВ» у цій новині.

До речі, відразу після гри команда Мірчі Луческу вирушить до аеропорту Анталії та вилетить до Києва. Останній етап підготовки чемпіони України також проведуть у Туреччині.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де і коли дивитися у прямій трансляції матч плей-оф Юнацької ліги УЄФА «Депортиво» — «Динамо».

Фото ФК «Динамо»

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