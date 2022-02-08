«Палмейрас» із голом екс-гравця «Динамо» став першим фіналістом чемпіонату світу серед клубів: відеоогляд матчу

У вівторок, 8 лютого, в Абу-Дабі (ОАЕ) на Al Nahyan Stadium пройшов перший півфінал клубного чемпіонату світу з футболу. У поєдинку зійшлися володар Кубка Лібертадорес бразильський «Палмейрас» та найсильніший клуб Африки єгипетський «Аль-Ахлі».

Якщо для «Палмейраса» це був перший матч на турнірі, то єгиптяни вже обіграли в Абу-Дабі торішнього фіналіста мексиканський «Монтеррей» — 1:0 (Хані, 53). В очному поєдинку фахівці віддавали перевагу бразильському клубу, за який виступає екс-півзахисник київського «Динамо» Дуду, і «Палмейрас» виправдав свій статус, під час гри володіючи тотальною перевагою та втіливши її в два забитих м'ячі наприкінці першого та на початку другого таймів — 2:0 (Вейга, 39, Дуду, 49; на 81-й хвилині у «Аль-Ахлі» вилучений Ашраф).

За трофей «Палмейрас», який уперше в історії вийшов до фіналу клубного чемпіонату світу, боротиметься з сильнішим у поєдинку між «Аль-Хілялем» із Саудівської Аравії, який розгромив на попередній стадії еміратську «Аль-Джазіру» (6:1), та переможцем Ліги чемпіонів лондонським «Челсі».

Додамо, що організатори передбачили солідний призовий фонд для учасників клубного мундіалю. Переможець поповнить клубну скарбницю на 5 мільйонів доларів, фіналіст «розбагатіє» на 4 млн, бронзовий призер і той, хто програв у втішному фіналі, отримають 2,5 та 2 млн в американській валюті відповідно, за п'яте місце — 1,5 млн, шосте — 1 млн та сьоме — 500 тисяч.

Нагадаємо, переможцем попереднього розіграшу, що проводився в лютому 2021-го, стала мюнхенська «Баварія», яка мінімально обіграла у фіналі мексиканський «УАНЛ Тігрес» (1:0).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що найкращим футболістом світу за версією ФІФА став форвард «Баварії» Роберт Левандовські.

Фото fifa.com

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