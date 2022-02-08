Пекін-2022: де дивитися онлайн виступи українців на Олімпійських іграх 9 лютого

У середу, 9 лютого, на зимовій Олімпіаді в Пекіні розіграють шість комплектів медалей.

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Зокрема, наші співвітчизники змагатимуться у трьох видах спорту. Україну у гірськолижному спорті представить Анастасія Шепіленко (на фото у заголовку), у лижному двоборстві — Дмитро Мазурчук, а у санному спорті (двійках) — Ігор Стахів та Андрій Лисецький.

Прямі трансляції з Пекіна дивіться в Україні з 4 по 20 лютого на телеканалі «UA:Перший» та на сайті «Суспільне. Спорт».

Зимова Олімпіада-2022. Пекін

9 лютого (середа)

Гірськолижний спорт. Жінки. Перший та другий заїзди 04:15 та 07:45 «UA:Перший»

Лижне двоборство. Чоловіки. Стрибки з трампліну 10:00 «UA:Перший»

Лижне двоборство. Чоловіки. Лижна гонка 13:00 «UA:Перший»

Санний спорт. Чоловіки. Двійки, перший та другий заїзди 14:20 та 15:35 «UA:Перший»

На жаль, наші спортсмени поки що не здобули на олімпійських аренах Китаю жодної нагороди. А медальний залік Ігор із чотирма золотими нагородами очолює Швеція.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що канадський сноубордист Максанс Парро вилікувався від раку та завоював «золото» Олімпіади-2022 у Пекіні.

Фото НОК України

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