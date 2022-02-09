Бій між чемпіоном світу за версією WBC у суперважкій вазі британцем Тайсоном Фʼюрі (31 перемога, 22 з них — нокаутом, 1 нічия), котрий нокаутував Деонтея Уайлдера, та володарем «тимчасового» титулу, його співвітчизником Ділліаном Уайтом (28 перемог, 19 з них — нокаутом, 2 поразки), пройде на головній спортивній арені Туманного Альбіону, стверджує Boxingscene.

За інформацією джерела, якщо сторони узгодять умови контракту до встановленого WBC крайнього терміну — 21 лютого, то бій відбудеться на 90-тисячному лондонському «Уемблі» 23 квітня. Повідомляється, що промоутери Френк Уоррен і Боб Арум також розглядали як місце проведення «супергрошового» поєдинку стадіон Principality у Кардіффі (Уельс), але він здатний вмістити «лише» 74 500 уболівальників.

Як відомо, Ф'юрі п'ять своїх останніх боїв провів у США і не бився на батьківщині з серпня 2018 року, коли у Белфасті (Північна Ірландія) переміг одноголосним рішенням суддів італійця Франческо П'янету.

Нагадаємо, що наприкінці січня відбулися промоутерські торги, на яких перемогла сторона Ф'юрі з величезною ставкою у розмірі 41 млн доларів. Щоправда, 34-річний Уайт хоче більшого, ніж розподіл гонорару у співвідношенні 80 відсотків на 20, схваленого WBC минулого місяця. При цьому претендент у будь-якому разі заробить рекордні призові у своїй 11-річній професіональній кар'єрі — не менше 7,4 млн доларів (Ф'юрі зможе розраховувати майже на 30 млн).

Додамо, що арена «Уемблі» (стара та нова) неодноразово приймала боксерські поєдинки за участю зірок. Зокрема, на лондонському стадіоні билися Мухаммед Алі, Генрі Купер, Ентоні Джошуа, Володимир Кличко, Олександр Повєткін та інші.

До речі, Тайсон Ф'юрі, який став у серпні минулого року батьком вшосте, не став чекати доки залагодять останні формальності контракту і вже почав у Дубаї підготовку до бою з Уайтом. Зайва вага — не завада.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що названо причину зриву бою Усик — Ф'юрі.

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