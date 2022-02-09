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Міг померти: американський фрістайліст виграв олімпійську медаль після 30 переломів черепа

10:22 9 лютого 2022
Колбі Стівенсон

Фрістайліст із США Колбі Стівенсон, який ледь не загинув у травні 2016 року у страшній ДТП, став віцечемпіоном зимових Олімпійських ігор у біг-ейрі.

Життя спортсмена розділилося на «до» та «після» шість років тому, коли він дивом вижив після жахливої аварії, повідомляє People. Тоді Стівенсон вирішив допомогти своєму другові, який зламав ногу на змаганнях, і сів за кермо вантажівки, щоб відвезти потерпілого додому. Дорогою все й сталося — Колбі під час 12-годинної поїздки заснув за кермом. Автомобіль перекинувся кілька разів, а Стівенсон отримав 30 переломів черепа (його друг дивом серйозно не постраждав).

Життя хлопця висіла на волосині. Набряк мозку, медикаментозна кома. Лікарі не знали, чи виживе пацієнт і чи взагалі залишиться повноцінною людиною.

Але Колбі не лише вижив, а й через п'ять місяців, перемігши депресію, знову став на лижі. «Я просто думав, що все закінчено», — зізнавався пізніше спортсмен.

Неймовірно, але після пережитого 24-річний Колбі Стівенсон не лише зміг стати віцечемпіоном світу, а й тепер завоював «срібло» Олімпійських ігор у Пекіні, поступившись лише норвежцю Бірку Рууду.

«Думаю, аварія — одна з найкращих подій, що колись траплялися зі мною. У мене чудовий погляд на життя, і, так, звичайно, у мене величезний шрам на лобі та розбитий череп, але це працює. Так що у мене все гаразд», — розмірковує Колбі Стівенсон.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що канадець Максанс Парро переміг рак і став олімпійським чемпіоном Пекіна-2022.

Фото Instagram, Twitter Olimpics

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