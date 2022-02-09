Ривок Німеччини: медальний залік зимових Олімпійських ігор за підсумками 9 лютого
У середу, 9 лютого, на зимовій Олімпіаді у Пекіні розіграли шість комплектів медалей. Після п'яти днів змагань у столиці Китаю на п'єдестал пошани вже піднімалися спортсмени із 23 країн.
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На жаль, українські атлети, як і раніше, залишаються без медалей. Наші санкарі Ігор Стахів та Андрій Лисецький у змаганнях двійок опинилися у підсумковому протоколі на 15-й позиції, Дмитро Мазурчук у лижному двоборстві посів 36-те місце, а гірськолижниця Анастасія Шепіленко не фінішувала у слаломі, припустившись у першій спробі помилки на середині спуску.
Лідерство у медальному заліку (за кількістю золотих нагород) захопила Німеччина (5−3-0), за якою розташувалися Норвегія (4−2-4) та Швеція (4−1-2).
Зимові Олімпійські ігри. Медальний залік
|№
|Країна
|Золото
|Срібло
|Бронза
|Усього
|1
|Німеччина
|5
|3
|0
|8
|2
|Норвегія
|4
|2
|4
|10
|3
|Швеція
|4
|1
|2
|7
|4
|Нідерланди
|3
|3
|1
|7
|5
|Китай
|3
|2
|0
|5
|6
|Австрія
|2
|4
|4
|10
|7
|Італія
|2
|4
|1
|7
|8
|Олімпійський комітет Росії
|2
|3
|6
|11
|9
|Словенія
|2
|1
|2
|5
|10
|США
|1
|5
|1
|7
|11
|Франція
|1
|5
|0
|6
|12
|Канада
|1
|2
|5
|8
|13
|Японія
|1
|1
|2
|4
|14
|Швейцарія
|1
|0
|3
|4
|15
|Австралія
|1
|0
|1
|2
|Південна Корея
|1
|0
|1
|2
|17
|Чехія
|1
|0
|0
|1
|Нова Зеландія
|1
|0
|0
|1
|Словаччина
|1
|0
|0
|1
|20
|Білорусь
|0
|1
|0
|1
|21
|Угорщина
|0
|0
|2
|2
|22
|Фінляндія
|0
|0
|1
|1
|Польща
|0
|0
|1
|1
Нагадаємо, що у четвер, 10 лютого, своїх володарів знайдуть 8 комплектів нагород зимової Олімпіади.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що американський фрістайліст Колбі Стівенсон виграв олімпійську медаль після 30 переломів черепа.
Фото Twitter Olimpics233
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