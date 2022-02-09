Ривок Німеччини: медальний залік зимових Олімпійських ігор за підсумками 9 лютого

У середу, 9 лютого, на зимовій Олімпіаді у Пекіні розіграли шість комплектів медалей. Після п'яти днів змагань у столиці Китаю на п'єдестал пошани вже піднімалися спортсмени із 23 країн.

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На жаль, українські атлети, як і раніше, залишаються без медалей. Наші санкарі Ігор Стахів та Андрій Лисецький у змаганнях двійок опинилися у підсумковому протоколі на 15-й позиції, Дмитро Мазурчук у лижному двоборстві посів 36-те місце, а гірськолижниця Анастасія Шепіленко не фінішувала у слаломі, припустившись у першій спробі помилки на середині спуску.

Лідерство у медальному заліку (за кількістю золотих нагород) захопила Німеччина (5−3-0), за якою розташувалися Норвегія (4−2-4) та Швеція (4−1-2).

Зимові Олімпійські ігри. Медальний залік

№ Країна Золото Срібло Бронза Усього 1 Німеччина 5 3 0 8 2 Норвегія 4 2 4 10 3 Швеція 4 1 2 7 4 Нідерланди 3 3 1 7 5 Китай 3 2 0 5 6 Австрія 2 4 4 10 7 Італія 2 4 1 7 8 Олімпійський комітет Росії 2 3 6 11 9 Словенія 2 1 2 5 10 США 1 5 1 7 11 Франція 1 5 0 6 12 Канада 1 2 5 8 13 Японія 1 1 2 4 14 Швейцарія 1 0 3 4 15 Австралія 1 0 1 2 Південна Корея 1 0 1 2 17 Чехія 1 0 0 1 Нова Зеландія 1 0 0 1 Словаччина 1 0 0 1 20 Білорусь 0 1 0 1 21 Угорщина 0 0 2 2 22 Фінляндія 0 0 1 1 Польща 0 0 1 1

Нагадаємо, що у четвер, 10 лютого, своїх володарів знайдуть 8 комплектів нагород зимової Олімпіади.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що американський фрістайліст Колбі Стівенсон виграв олімпійську медаль після 30 переломів черепа.

Фото Twitter Olimpics

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