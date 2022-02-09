Пекін-2022: де дивитися онлайн виступи українців на Олімпійських іграх 10 лютого
У четвер, 10 лютого, на зимових Олімпійських іграх у Китаї стануть відомі володарі восьми комплектів медалей.
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Зокрема, 13 українських спортсменів змагатимуться у п'яти видах спорту. З особливим інтересом очікуємо виступи у змішаній командній акробатиці наших фрістайлістів — олімпійського чемпіона Пхенчхана Олександра Абраменка, Анастасії Новосад та Дмитра Котовського.
У скелетоні перші два заїзди проведе Владислав Гераскевич, який посів на Олімпіаді у Пхенчхані-2018 12-е місце, у лижних перегонах на 10-кілометрову дистанцію вийдуть Валентина Камінська, Марина Анцибор та Вікторія Олех а фігурист Іван Шмуратко виступить у довільній програмі.
Командна естафета у санному спорті пройде за участю Ігоря Стахіва, Андрія Лисецького (обидва — на фото), Антона Дукача та Олени Стецьків, а у гірськолижному спорті честь нашої країни відстоюватиме Іван Ковбаснюк.
Прямі трансляції з Пекіна дивіться в Україні з 4 по 20 лютого на телеканалі «UA:Перший» та на сайті «Суспільне. Спорт».
Олімпіада-2022. Пекін
10 лютого (четвер)
Фігурне катання. Чоловіче одиночне катання. Довільна програма 06:00 «UA:Перший»
Гірські лижі. Чоловіки. Гірськолижна комбінація. Слалом 08:15 «UA:Перший»
Лижні гонки. Жінки. Класичний стиль, 10 км 09:00 «UA:Перший»
Фрістайл. Акробатика, змішані команди 13:00 «UA:Перший»
Санний спорт. Командна естафета 15:30 «UA:Перший»
На жаль, українські спортсмени за п'ять днів змагань поки що не здобули на олімпійських аренах Китаю жодної нагороди. А медальний залік Ігор із п'ятьма золотими нагородами очолює Німеччина.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що американський фрістайліст Косбі Стівенсон виграв олімпійську медаль після 30 переломів черепа.
Фото Twitter НОК України79
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