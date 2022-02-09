«Челсі» став другим фіналістом чемпіонату світу серед клубів: відеоогляд матчу

У середу, 9 лютого, на арені «Мохаммед бін Зайєд Стедіум» в Абу-Дабі (ОАЕ) відбувся другий півфінальний поєдинок чемпіонату світу серед клубів, в якому один одному протистояли переможець Ліги чемпіонів англійський «Челсі» та «Аль-Хіляль» із Саудівської Аравії, який розгромив у ¼ фіналу «Аль-Джазіру» з Еміратів (6:1).

Лондонці, зіткнувшись із відчайдушним опором суперника, не без частки везіння все ж здобули перемогу — 1:0 (Лукаку, 32).

1:0 Лукаку (32-а хв.)

У вирішальному поєдинку турніру «Челсі» (у суботу, 12 лютого, о 18:30) битиметься з найсильнішим клубом Південної Америки бразильським «Палмейрасом», який переміг в іншому півфіналі єгипетський «Аль-Ахлі» (2:0). А «бронзу» змагань оскаржать (12 лютого о 15:30) «Аль-Хіляль» та «Аль-Ахлі».

Додамо, що у зустрічі за п'яте місце мексиканський «Монтеррей» переміг «Аль-Джазіру» з Об'єднаних Арабських Еміратів — 3:1 (Султан, 4, у свої ворота, Фунес, 11, Монтес, 25 — Бруно, 90+1).

До речі, організатори передбачили для учасників клубного мундіалю солідний призовий фонд. Переможець поповнить клубну скарбницю на 5 мільйонів доларів, фіналіст «розбагатіє» на 4 млн, бронзовий призер і той, хто програв у втішному фіналі, отримають 2,5 і 2 млн в американській валюті відповідно, клуб, який посів п'яте місце, — 1,5 млн, шосте — 1 млн і сьоме — 500 тисяч.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Челсі» в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів зіграє з французьким «Ліллем».

Фото Twitter ФК «Челсі»

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