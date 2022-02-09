«Динамо» з голом-шедевром перемогло в серії пенальті «Депортиво»: відеоогляд матчу Юнацької ліги УЄФА

У середу, 9 лютого, київське «Динамо» U19 провело на стадіоні «Ріасор» у Ла-Коруньї стиковий матч Юнацької ліги УЄФА проти іспанського «Депортиво». На жаль, наставник «біло-синіх» Ігор Костюк не зміг задіяти у цій грі основного голкіпера Нещерета, якому зламали носа на зборі першої команди, травмованого Слюсара, дискваліфікованих Боля, Бражка та Волошина, а також Бенедюка, Малиша та Мельниченка, які здали позитивний на коронавірус.

«Депортиво» U19 (Ла-Корунья, Іспанія) — «Динамо» U19 (Київ, Україна) — 2:2 (по пенальті — 2:3)

«Динамо»: Ігнатенко, Танчак, Філатов, Дячук, Вівчаренко, Яцик, Скрипник (Мехді, 64), Царенко, Діалло, Близниченко, Попов.

Голи: Нахера (4), Лопес (26) — Царенко (6), Яцик (75).

На 36-й хвилині був вилучений Лопес («Депортbво»).

Поєдинок, який зібрав на арені першої команди «Депортbво» понад 20 тисяч уболівальників, розпочався зі швидкого гола іспанців — 1:0.

Але не минуло й двох хвилин, і «Динамо» відігралося. Після подачі кутового, удару в штангу та метушні у штрафному майданчику господарів 17-річний Царенко головою переправив м'яч у сітку — 1:1.

Проблеми киян зі складом відгукнулися в середині першого тайму, коли другий резервний голкіпер «біло-синіх» Ігнатенко після невинної відкидки м'яча своїм захисником «проспав» ривок Лопеса, і той знову вивів іспанців уперед — 2:1. На рівному місці пропустили!

Лопес — засмутив, Лопес — порадував. На 36-й хвилині півзахисник «Депортиво» отримав від португальського рефері другу у матчі жовту картку та залишив свою команду у меншості.

Після перерви динамівці, продовжуючи діяти у більшості, повністю переграли суперника, і на 75-й хвилині гол-шедевр забив капітан команди Яцик, який «вистрілив» у дальню «дев'ятку» з-за меж штрафного майданчика — 2:2.

Жаль, забити переможний не змогли. Хоча який шанс був у Попова! У результаті долю путівки до 1/8 фіналу ЮЛУ вирішувала серія пенальті, в якій наш воротар Ігнатенко блискуче виправив свою помилку, відбивши два 11-метрові удари (ще один «постріл» господарів припав у перекладину). Перемога у «лотереї» — 3:2 та вихід до 1/8 фіналу!

Як відомо, вісім переможців стикових матчів («Динамо», АЗ, «Севілья», «Жиліна», «Боруссія» Д., «Міддтьюлланд», «Генк» та «Атлетико») приєднаються до 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА до тріумфаторів восьми груп «Шляху Ліги чемпіонів» («ПСЖ», «Ліверпуль», «Спортинг», «Реал», «Бенфіка», «Манчестер Юнайтед», «Зальцбург» та «Ювентус»). Жеребкування — 14 лютого, матчі заплановані на 1 та 2 березня. Чекаємо!

Нагадаємо, що у груповому турнірі, де суперниками киян були «Бенфіка» (4:0 та 0:1), «Барселона» (0:0 та 4:1) та «Баварія» (4:0 та 2:1), динамівці посіли друге місце, пропустивши вперед лише португальців.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Шахтар» вилетів із Юнацької ліги УЄФА після групового турніру.

Фото Twitter ФК «Депортиво»

13

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter