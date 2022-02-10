Світила медаль: Україна з олімпійським чемпіоном на чолі знялася на Іграх-2022 з командного турніру з фрістайлу

У четвер, 10 лютого, на зимових Олімпійських іграх у Пекіні стартують змагання з фрістайлу. На жаль, збірна України, яку готувалися представляти олімпійський чемпіон Пхенчхана-2018 Олександр Абраменко, Анастасія Новосад та Дмитро Котовський, відсутня у стартовому протоколі командного турніру з лижної акробатики.

Як виявилось, наші фрістайлісти Котовський, Новосад та Олександр Окіпнюк не допущені до змагань через позитивні тести на коронавірус, повідомляє «Суспільне. Спорт».

Зазначимо, що в цій змагальній дисципліні Україна мала чи не найбільші шанси зачепитися за медаль Ігор-2022, адже в поточному сезоні наші лижні акробати на етапах Кубка світу двічі замикали трійку призерів.

«Не Олімпіада, а страшний сон», — написав у соцмережах лідер нашої команди Олександр Абраменко.

Щоправда, залишається надія, що усі українські фрістайлісти зможуть виступити в індивідуальних змаганнях (чоловічих та жіночих), але лише у випадку, якщо два поспіль їхні тести на COVID-19 будуть негативними.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що капітан жіночої збірної України з біатлону Олена Білосюк (Підгрушна) заразилася коронавірусом.

Фото НОК України

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