27.83 / 28.06 31.73 / 32.09
Київ: +4
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Спорт

Світила медаль: Україна з олімпійським чемпіоном на чолі знялася на Іграх-2022 з командного турніру з фрістайлу

9:08 10 лютого 2022
Збірна України з фрістайлу

У четвер, 10 лютого, на зимових Олімпійських іграх у Пекіні стартують змагання з фрістайлу. На жаль, збірна України, яку готувалися представляти олімпійський чемпіон Пхенчхана-2018 Олександр Абраменко, Анастасія Новосад та Дмитро Котовський, відсутня у стартовому протоколі командного турніру з лижної акробатики.

Як виявилось, наші фрістайлісти Котовський, Новосад та Олександр Окіпнюк не допущені до змагань через позитивні тести на коронавірус, повідомляє «Суспільне. Спорт».

Зазначимо, що в цій змагальній дисципліні Україна мала чи не найбільші шанси зачепитися за медаль Ігор-2022, адже в поточному сезоні наші лижні акробати на етапах Кубка світу двічі замикали трійку призерів.

«Не Олімпіада, а страшний сон», — написав у соцмережах лідер нашої команди Олександр Абраменко.

Щоправда, залишається надія, що усі українські фрістайлісти зможуть виступити в індивідуальних змаганнях (чоловічих та жіночих), але лише у випадку, якщо два поспіль їхні тести на COVID-19 будуть негативними.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що капітан жіночої збірної України з біатлону Олена Білосюк (Підгрушна) заразилася коронавірусом.

Фото НОК України

228

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Ірина Сопонару

Народжують по молодості та по дурості: Ірина Сопонару розповіла, що зробить, якщо «не вдасться» завагітніти

салат

Легкий та ситний овочевий салат без майонезу від Людмили Борщ: готується на «раз-два», особливо якщо гості вже на порозі

Архіп

«Помста» Ігоря Ніколаєва: син Наташі Корольової стає все більш схожим на її першого чоловіка

Артемій Рябчук

У ДБР прокоментували «самогубство» стрільця з Дніпра

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.