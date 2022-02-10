Українській чемпіонці світу розбили авто у ДТП: момент аварії потрапив на відео

Знаменита українська легкоатлетка, чемпіонка світу з семиборства Ганна Касьянова (у дівоцтві — Мельниченко) потрапила в автомобільну аварію. У її іномарку, грубо порушивши правила дорожнього руху, врізалося інше авто, після чого машина спортсменки вилетіла через три зустрічні смуги в кювет. Про те, що сталося, 38-річна спортсменка повідомила на своїй сторінці Instagram

«Мені сьогодні пощастило! - написала Ганна Касьянова, прикріпивши фото та відео з місця аварії. — Я продовжую своє життя з моїми улюбленими людьми. Але мені сьогодні й НЕ пощастило опинитися ось буквально зовсім не в той час не в тому місці. Але щось веде нас не туди.

І навіть водій машини, який повертав з правого ряду через три смуги ліворуч, не міг сказати, що його спонукало до цього вчинку. Але ми всі живі! У мене навіть жодної подряпини! І це щось нереальне! Так що так, МЕНІ ВСЕ Ж ПОЩАСТИЛО!

А машинку сподіваюся скоро «підлікуємо» і дякуватимемо за те, що вона врятувала мені життя, завдяки подушкам, ременю та й усім системам. Недаремно я в неї закохалася з першого погляду".

Нагадаємо, що учасниця трьох Олімпійських ігор Ганна Касьянова одружена з відомим українським десятиборцем, віцечемпіоном світу та Європи Олексієм Касьяновим. 8 березня 2018 року у них народилася донька Олександра.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що дружина українського футболіста Олега Данченка загинула у страшній ДТП під Одесою.

Фото Instagram

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