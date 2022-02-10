Торгує кінською спермою: чемпіону світу з футболу Томасу Мюллеру висунули звинувачення

Чемпіона світу з футболу, знаменитого гравця «Баварії» та збірної Німеччини Томаса Мюллера, який вклався у станцію із запліднення коней, звинуватили у жорстокому поводженні з тваринами, повідомляє The Sun.

На найтитулованішого в історії німецького футболіста накинулася організація із захисту прав тварин Peta після того, як з'ясувалося, що жеребець Д'Аві «зламався» при «репетиції» сезону спарювання.

«Жахливо, що самозвані любителі коней примушують тварин, які перебувають під їхньою опікою, до неприродних статевих актів, щоб отримати від них максимальний прибуток. Травм, які Д'Аві отримав під наглядом Лізи та Томаса Мюллера, можна було уникнути, вони були зайві», — заявила представник Peta Яна Хогер.

Нагадаємо, що Томас Мюллер та його дружина Ліза (до речі, колишня модель і наїзниця) переобладнали свій кінний завод Gut Wettlkam неподалік Мюнхена на станцію з осіменіння коней минулого року. Як виявилося, розведення коней — прибутковий бізнес, за допомогою якого можна отримати солідний статок. Наприклад, запліднення від дворазового чемпіона світу Д'Аві коштує 1600 євро, при цьому кінь може дати багато сотень нащадків.

Томас та Ліза з одним зі своїх улюбленців

До речі, самі вихованці знаменитого футболіста, схоже, зовсім не вважають, що з ними поводяться жорстоко.

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