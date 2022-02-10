Втрачений шанс України: медальний залік зимових Олімпійських ігор за підсумками 10 лютого

У четвер, 10 лютого, на зимових Олімпійських іграх у столиці Китаю розіграли ще вісім комплектів медалей. Після шести днів змагань у Піднебесній на п'єдестал пошани вже піднімалися спортсмени 25 із 91 країни-учасниці.

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На жаль, українські спортсмени й досі залишаються без медалей. Хоча шанс був. Але українські фрістайлісти на чолі з олімпійським чемпіоном Пхенчхана-2018 Олександром Абраменком, які цього сезону брали дві «бронзи» на етапах Кубка світу, не змогли вийти на старт командних змагань у лижній акробатиці через позитивний тест на коронавірус у трьох спортсменів.

Командна естафета у санному спорті, в якій Україну представляли Юліанна Туницька, Антон Дукач, а також Ігор Стахів та Андрій Лисецький, принесла нашій команді 11-е місце у підсумковому протоколі.

Другий найкращий результат за час виступів на Олімпійських іграх українських гірськолижників показав Іван Ковбаснюк, який став 14-м у суперкомбінації (1998-го в Нагано Микола Скрябін був 12-м).

Крім того, фігурист Іван Шмуратко посів 24-е місце у довільній програмі, а українські лижниці Марина Анцибор, Вікторія Олех та Валентина Камінська фінішували на 58-й, 76-й та 79-й позиціях відповідно у гонці на 10 км з роздільним стартом.

На 16-й позиції йде після двох заїздів у скелетоні Владислав Гераскевич. Щоб потрапити до фінального заїзду, йому необхідно за підсумками третьої спроби (11 лютого) зберегти місце у двадцятці.

Лідерство в медальному заліку (за кількістю золотих нагород), як і раніше, утримує Німеччина (6−3-0), за якою розташувалися Норвегія (5−3-4) та Австрія (4−5-4).

Зимові Олімпійські ігри. Медальний залік

№ Країна Золото Срібло Бронза Усього 1 Німеччина 6 3 0 9 2 Норвегія 5 3 4 12 3 Австрія 4 5 4 13 4 США 4 5 1 10 5 Нідерланди 4 3 1 8 6 Швеція 4 1 2 7 7 Китай 3 3 0 6 8 Італія 2 4 2 8 9 Олімпійський комітет Росії 2 3 6 11 10 Словенія 2 1 2 5 11 Франція 1 5 0 6 12 Канада 1 4 7 12 13 Японія 1 2 4 7 14 Швейцарія 1 0 3 4 15 Австралія 1 0 1 2 Південна Корея 1 0 1 2 Чехія 1 0 1 2 18 Нова Зеландія 1 0 0 1 Словаччина 1 0 0 1 20 Фінляндія 0 1 2 3 21 Білорусь 0 1 0 1 Іспанія 0 1 0 1 23 Угорщина 0 0 2 2 24 Латвія 0 0 1 1 Польща 0 0 1 1

Нагадаємо, що у п'ятницю, 11 лютого, своїх володарів знайдуть 7 комплектів нагород зимової Олімпіади.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що американський фрістайліст виграв олімпійську медаль після 30 переломів черепа.

Фото Twitter Olimpics

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