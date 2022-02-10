Втрачений шанс України: медальний залік зимових Олімпійських ігор за підсумками 10 лютого
У четвер, 10 лютого, на зимових Олімпійських іграх у столиці Китаю розіграли ще вісім комплектів медалей. Після шести днів змагань у Піднебесній на п'єдестал пошани вже піднімалися спортсмени 25 із 91 країни-учасниці.
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На жаль, українські спортсмени й досі залишаються без медалей. Хоча шанс був. Але українські фрістайлісти на чолі з олімпійським чемпіоном Пхенчхана-2018 Олександром Абраменком, які цього сезону брали дві «бронзи» на етапах Кубка світу, не змогли вийти на старт командних змагань у лижній акробатиці через позитивний тест на коронавірус у трьох спортсменів.
Командна естафета у санному спорті, в якій Україну представляли Юліанна Туницька, Антон Дукач, а також Ігор Стахів та Андрій Лисецький, принесла нашій команді 11-е місце у підсумковому протоколі.
Другий найкращий результат за час виступів на Олімпійських іграх українських гірськолижників показав Іван Ковбаснюк, який став 14-м у суперкомбінації (1998-го в Нагано Микола Скрябін був 12-м).
Крім того, фігурист Іван Шмуратко посів 24-е місце у довільній програмі, а українські лижниці Марина Анцибор, Вікторія Олех та Валентина Камінська фінішували на 58-й, 76-й та 79-й позиціях відповідно у гонці на 10 км з роздільним стартом.
На 16-й позиції йде після двох заїздів у скелетоні Владислав Гераскевич. Щоб потрапити до фінального заїзду, йому необхідно за підсумками третьої спроби (11 лютого) зберегти місце у двадцятці.
Лідерство в медальному заліку (за кількістю золотих нагород), як і раніше, утримує Німеччина (6−3-0), за якою розташувалися Норвегія (5−3-4) та Австрія (4−5-4).
Зимові Олімпійські ігри. Медальний залік
|№
|Країна
|Золото
|Срібло
|Бронза
|Усього
|1
|Німеччина
|6
|3
|0
|9
|2
|Норвегія
|5
|3
|4
|12
|3
|Австрія
|4
|5
|4
|13
|4
|США
|4
|5
|1
|10
|5
|Нідерланди
|4
|3
|1
|8
|6
|Швеція
|4
|1
|2
|7
|7
|Китай
|3
|3
|0
|6
|8
|Італія
|2
|4
|2
|8
|9
|Олімпійський комітет Росії
|2
|3
|6
|11
|10
|Словенія
|2
|1
|2
|5
|11
|Франція
|1
|5
|0
|6
|12
|Канада
|1
|4
|7
|12
|13
|Японія
|1
|2
|4
|7
|14
|Швейцарія
|1
|0
|3
|4
|15
|Австралія
|1
|0
|1
|2
|Південна Корея
|1
|0
|1
|2
|Чехія
|1
|0
|1
|2
|18
|Нова Зеландія
|1
|0
|0
|1
|Словаччина
|1
|0
|0
|1
|20
|Фінляндія
|0
|1
|2
|3
|21
|Білорусь
|0
|1
|0
|1
|Іспанія
|0
|1
|0
|1
|23
|Угорщина
|0
|0
|2
|2
|24
|Латвія
|0
|0
|1
|1
|Польща
|0
|0
|1
|1
Нагадаємо, що у п'ятницю, 11 лютого, своїх володарів знайдуть 7 комплектів нагород зимової Олімпіади.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що американський фрістайліст виграв олімпійську медаль після 30 переломів черепа.
Фото Twitter Olimpics392
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