Пекін-2022: де дивитися у прямому ефірі виступи українців на Олімпійських іграх 11 лютого

У п'ятницю, 11 лютого, на зимових Олімпійських іграх у Пекіні визначаться володарі семи комплектів нагород.

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Зокрема, 11 українських спортсменів змагатимуться у шести видах спорту. У біатлонних спринтерських перегонах на 7,5 км нашу країну представлять Ірина Петренко (15-й стартовий номер), Юлія Джима (57-й) і Анастасія Меркушина (70-й), що терміново прилетіла до Піднебесної через форс-мажор. Як відомо, у Олени Білосюк (Підгрушної) та Дар'ї Блажко були позитивні тести на коронавірус, а Валя Семеренко полетіла на батьківщину через проблеми зі здоров'ям.

На старт супергіганту вийде українська гірськолижниця Анастасія Шепіленко, яка раніше не змогла фінішувати у слаломі.

У змаганнях зі скелетону виступить Владислав Гераскевич (на фото), який після двох заїздів посідає 16-ту позицію (щоб потрапити до фінального заїзду, киянину необхідно за підсумками третьої спроби зберегти місце у двадцятці).

Крім того, у кваліфікації стрибків з трампліна нашу країну представлять Антон Корчук, Віталій Калиниченко та Євген Марусяк, у лижних перегонах — Руслан Перехода та Олексій Красовський, а у шорт-треку — Олег Гандей.



Прямі трансляції з Пекіна дивіться в Україні до 20 лютого на телеканалі «UA:Перший» та на сайті «Суспільне. Спорт».

Олімпіада-2022. Пекін

11 лютого (п'ятниця)

Гірські лижі. Жінки. Супергігант 06:00 «UA:Перший»

Лижні гонки. Чоловіки. Класичний стиль, 15 км. 09:00 «UA:Перший»

Біатлон. Жінки. Спринт, 7,5 км 11:00 «UA:Перший»

Стрибки з трампліну. Чоловіки. Великий трамплін, кваліфікація 13:00 «UA:Перший»

Шорт-трек. Чоловіки, 500 м 13:20 «UA:Перший»

Скелетон. Чоловіки 14:20 «UA:Перший»

На жаль, Україна поки що на Олімпіаді без нагород. Найкращий результат — 10-те місце — показала в індивідуальних перегонах наша біатлоністка Юлія Джима (десятими у командному турнірі стали й наші фігуристи, але серед десяти збірних). А медальний залік Ігор із шістьма золотими нагородами очолює Німеччина.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Україна з олімпійським чемпіоном на чолі знялася на Іграх-2022 з командного турніру з фрістайлу.

Фото НОК України

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