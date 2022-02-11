Росію офіційно зловили на допінгу та можуть позбавити золотої олімпійської медалі Пекіна

На зимових Олімпійських іграх, що продовжуються в столиці Китаю Пекіні, спалахнув гучний скандал. Збірна Олімпійського комітету Росії (ОКР), яка й так виступає в Піднебесній за допінгові махінації без прапора та гімну, може бути позбавлена золотої медалі в командному турнірі з фігурного катання.

У допінг-пробі, взятій у 15-річної фігуристки Каміли Валієвої ще перед Іграми (у грудні 2021-го під час чемпіонату Росії в Санкт-Петербурзі), виявлено сліди кардіологічного препарату триметазидин. Про це офіційно повідомило Міжнародне агентство з тестування (ITA), яке займається питаннями допінгу на Олімпіадах.

Після отримання результатів зі Стокгольмської антидопінгової лабораторії Валієву було автоматично відсторонено з 8 лютого від подальших виступів, але після поданого спортсменкою протесту РУСАДА (Російське антидопінгове агентство) скасувало дискваліфікацію наймолодшої чемпіонки Ігор у Пекіні.

Щоправда, Міжнародний олімпійський комітет, у свою чергу, опротестує це рішення, і тепер «справа Валієвої» терміново (до 15 лютого, коли на Олімпіаді стартують змагання фігуристок) розгляне виїзна панель Спортивного арбітражного суду (CAS). Водночас Міжнародний союз ковзанярів на підставі рішення суду Лозанни може вирішити долю призових місць у командному турнірі фігуристів, адже церемонія нагородження через допінг-скандал досі не відбулася.

Нагадаємо, що «золото» виграла команда Олімпійського комітету Росії, «срібло» — США, а «бронзу» — Японія. Четвертими стали канадці.



До речі, російські фігуристи відзначилися ще відразу після виграшу командних змагань. Коли журналістка Бі-бі-сі запитала росіянку Анастасію Мішину про її самопочуття після падіння під час прокату, та вилаялася прямо в камеру, заявивши, що «ні х*ра не зрозуміла», і почавши реготати.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що російський коментатор Дмитро Губернієв вчинив скандал на Олімпійських іграх.

Фото Twitter Olimpics

304

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter