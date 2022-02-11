Джима показала найкращий результат українців на Олімпіаді у Пекіні

У п'ятницю, 11 лютого, на зимових Олімпійських іграх у Китаї відбулися спринтерські біатлонні перегони на 7,5 км, в яких нашу країну представляли Ірина Петренко, Юлія Джима та Анастасія Меркушина.

Найкращою з українок стала олімпійська чемпіонка Сочі-2014 Джима, яка з нулем на «лежці» та однією хибою на стрільбі стоячи фінішувала на 8-му місці. Найкращий результат українських спортсменів на Олімпійських іграх у Пекіні (до речі, попереднє досягнення — 10-та позиція в індивідуальних перегонах — також належало киянці)! Терміново викликана на Ігри Меркушина (хиби — 1+0), котра ще як слід не пройшла у Піднебесній акліматизацію, посіла у підсумковому протоколі 24-ту позицію, а Петренко (2+0) — 40-у. Усі наші лижниці, які стріляють, гарантували собі місце у перегонах переслідування.

Олімпійською чемпіонкою у спринті стала норвежка Марте Олсбю Ройзеланд, «срібло» дісталося шведці Ельвірі Еберг, а «бронза» — італійці Доротеї Вірер.

До речі, добрі новини надійшли із лазарету біатлонної збірної України. Перемогли коронавірус і здали негативні тести на коронавірус олімпійська чемпіонка Олена Білосюк (Підгрушна) та головний тренер чоловічої дружини Юрай Санітра, які нарешті повернулися з самоізоляції до табору «жовто-синіх».

У суботу, 12 лютого, на Іграх-2022 відбудуться спринтерські перегони у біатлоністів, в яких Україну представлять Дмитро Підручний, Артем Прима, Богдан Цимбал та Антон Дудченко.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де і коли дивитися у прямому ефірі біатлонні перегони на Олімпійських іграх у Пекіні.

Фото biathlon.com.ua

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