«Ні війні в Україні!»: скелетоніст Гераскевич вразив вчинком прямо на олімпійській трасі

Український скелетоніст Владислав Гераскевич, який пробився до фіналу змагань на Олімпійських іграх у Пекіні, вразив вчинком після завершення третього заїзду.

Одразу після фінішу 23-річний спортсмен, якого тренує його батько Михайло Гераскевич, продемонстрував на телекамеру плакат у кольорах національного прапора з написом No War in Ukraine («Ні війні в Україні!»), висловивши таким чином мовчазний протест.

До речі, російські ЗМІ вже репетують, що українець виступив із політичною заявою і жадають крові. Мовляв, на Олімпіаді заборонено політичні акції, демонстрації та жести. Владислав не злякався санкцій з боку МОКу, його вчинок бачив увесь світ!

Зазначимо, що чотири роки тому Гераскевич (до речі, студент фізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка) став першим українським спортсменом, який пробився на Олімпіаду у скелетоні, і посів у Пхенчхані 12-е місце.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Росію офіційно зловили на допінгу і можуть позбавити золотої олімпійської медалі Пекіна.

Фото НОК України, suspilne. media

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