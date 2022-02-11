Україна за пів хвилини від п'єдесталу: медальний залік зимових Олімпійських ігор за підсумками 11 лютого

У п'ятницю, 11 лютого, на Олімпійських іграх у Пекіні розіграли ще сім комплектів медалей. Після семи днів змагань у Піднебесній на п'єдестал пошани підіймалися спортсмени 26 із 91 країни-учасниці.

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На жаль, українські спортсмени й досі залишаються без медалей. Хоча до сходження на п'єдестал пошани була досить близька наша олімпійська чемпіонка Сочі-2014 в естафеті Юлія Джима. У біатлонному спринті киянка показала 8-й результат (найкраще місце українських спортсменів на Іграх-2022). Ех, якби не та злощасна хиба біатлоністки на «стійці»! Від призової трійки Джиму відокремила лише 31 секунда. Анастасія Меркушина серед 89 спортсменок, що стартували, фінішувала в спринті на 24-й позиції, а Ірина Петренко — на 40-й.

До чільної двадцятки за підсумками змагань у скелетоні потрапив Владислав Гераскевич, який у підсумковому протоколі опинився на 18-му рядку.

Також зазначимо, що українська гірськолижниця Анастасія Шепіленко посіла в супергіганті 37-е місце, Олексій Красовський та Руслан Перехода за підсумками лижних перегонів з роздільним стартом опинилися на 77-й та 78-й позиціях відповідно, а у стрибках із трампліна Віталій Калиниченко та Євген Марусяк (на відміну від Антона Корчука) успішно подолали кваліфікацію. І, зрештою, у шорт-треку Олег Гандей не зміг пробитися до ¼ фіналу на дистанції 500 метрів.

Лідерство в медальному заліку (за кількістю золотих нагород), як і раніше, утримує Німеччина (7−4-0), за якою розташувалися Норвегія (6−3-5) та Нідерланди (5−4-1).

Зимові Олімпійські ігри. Медальний залік

Місце Країна Золото Срібло Бронза Загалом 1 Німеччина 7 4 0 11 2 Норвегія 6 3 5 14 3 Нідерланди 5 4 1 10 4 Швеція 5 2 2 9 5 Австрія 4 6 4 14 6 США 4 5 1 10 7 Китай 3 3 1 7 8 Олімпійський комітет Росії 2 4 6 12 9 Італія 2 4 4 10 10 Японія 2 2 4 8 11 Словенія 2 1 2 5 12 Швейцарія 2 0 5 7 13 Франція 1 5 0 6 14 Канада 1 4 7 12 15 Фінляндія 1 1 2 4 16 Австралія 1 1 1 3 Південна Корея 1 1 1 3 18 Чехія 1 0 1 2 19 Нова Зеландія 1 0 0 1 Словаччина 1 0 0 1 21 Білорусь 0 1 0 1 Іспанія 0 1 0 1 23 Угорщина 0 0 2 2 24 Бельгія 0 0 1 1 Латвія 0 0 1 1 Польща 0 0 1 1

Зазначимо, що у суботу, 12 лютого, визначаться володарі шести комплектів нагород зимової Олімпіади.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що український скелетоніст Владислав Гераскевич вразив вчинком безпосередньо на олімпійській трасі.

Фото Twitter Olimpics

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