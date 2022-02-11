Україна за пів хвилини від п'єдесталу: медальний залік зимових Олімпійських ігор за підсумками 11 лютого
У п'ятницю, 11 лютого, на Олімпійських іграх у Пекіні розіграли ще сім комплектів медалей. Після семи днів змагань у Піднебесній на п'єдестал пошани підіймалися спортсмени 26 із 91 країни-учасниці.
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На жаль, українські спортсмени й досі залишаються без медалей. Хоча до сходження на п'єдестал пошани була досить близька наша олімпійська чемпіонка Сочі-2014 в естафеті Юлія Джима. У біатлонному спринті киянка показала 8-й результат (найкраще місце українських спортсменів на Іграх-2022). Ех, якби не та злощасна хиба біатлоністки на «стійці»! Від призової трійки Джиму відокремила лише 31 секунда. Анастасія Меркушина серед 89 спортсменок, що стартували, фінішувала в спринті на 24-й позиції, а Ірина Петренко — на 40-й.
До чільної двадцятки за підсумками змагань у скелетоні потрапив Владислав Гераскевич, який у підсумковому протоколі опинився на 18-му рядку.
Також зазначимо, що українська гірськолижниця Анастасія Шепіленко посіла в супергіганті 37-е місце, Олексій Красовський та Руслан Перехода за підсумками лижних перегонів з роздільним стартом опинилися на 77-й та 78-й позиціях відповідно, а у стрибках із трампліна Віталій Калиниченко та Євген Марусяк (на відміну від Антона Корчука) успішно подолали кваліфікацію. І, зрештою, у шорт-треку Олег Гандей не зміг пробитися до ¼ фіналу на дистанції 500 метрів.
Лідерство в медальному заліку (за кількістю золотих нагород), як і раніше, утримує Німеччина (7−4-0), за якою розташувалися Норвегія (6−3-5) та Нідерланди (5−4-1).
Зимові Олімпійські ігри. Медальний залік
|Місце
|Країна
|Золото
|Срібло
|Бронза
|Загалом
|1
|Німеччина
|7
|4
|0
|11
|2
|Норвегія
|6
|3
|5
|14
|3
|Нідерланди
|5
|4
|1
|10
|4
|Швеція
|5
|2
|2
|9
|5
|Австрія
|4
|6
|4
|14
|6
|США
|4
|5
|1
|10
|7
|Китай
|3
|3
|1
|7
|8
|Олімпійський комітет Росії
|2
|4
|6
|12
|9
|Італія
|2
|4
|4
|10
|10
|Японія
|2
|2
|4
|8
|11
|Словенія
|2
|1
|2
|5
|12
|Швейцарія
|2
|0
|5
|7
|13
|Франція
|1
|5
|0
|6
|14
|Канада
|1
|4
|7
|12
|15
|Фінляндія
|1
|1
|2
|4
|16
|Австралія
|1
|1
|1
|3
|Південна Корея
|1
|1
|1
|3
|18
|Чехія
|1
|0
|1
|2
|19
|Нова Зеландія
|1
|0
|0
|1
|Словаччина
|1
|0
|0
|1
|21
|Білорусь
|0
|1
|0
|1
|Іспанія
|0
|1
|0
|1
|23
|Угорщина
|0
|0
|2
|2
|24
|Бельгія
|0
|0
|1
|1
|Латвія
|0
|0
|1
|1
|Польща
|0
|0
|1
|1
Зазначимо, що у суботу, 12 лютого, визначаться володарі шести комплектів нагород зимової Олімпіади.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що український скелетоніст Владислав Гераскевич вразив вчинком безпосередньо на олімпійській трасі.
Фото Twitter Olimpics199
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