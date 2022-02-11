Спроба номер три: Євген Коноплянка став футболістом європейського клубу

Третій бомбардир в історії збірної України Євген Коноплянка, який пропустив Євро-2020 через серйозну травму, залишив донецький «Шахтар» та підписав контракт із польською «Краковією», повідомляє офіційний сайт команди з Кракова.

Угода 32-річного футболіста з клубом, який посідає у чемпіонаті Польщі 9-е місце, розрахована до кінця сезону з можливістю пролонгації ще на рік.

У "Краковії" Євген Коноплянка буде грати під 80-м номером

Зазначимо, що це третя спроба 32-річного футболіста закріпитись у європейському клубі. Після «Дніпра» Коноплянка захищав кольори іспанської «Севільї» та німецького «Шальке».

Нагадаємо, що Коноплянка — срібний та бронзовий призер чемпіонату України, а також фіналіст Ліги Європи у футболці «Дніпра». З «Севільєю» півзахисник виграв Лігу Європи, з «Шальке» став віцечемпіоном Німеччини, а з «Шахтарем» здобув «золото» УПЛ.

У футболці збірної України Євген провів 86 матчів та забив 21 м'яч. За кількістю ігор за «жовто-синіх» його випереджають лише Тимощук (144), Шевченко (111), Ярмоленко (106), П'ятов (101), Ротань (100), Гусєв (98) та Шовковський (92), а за кількістю голів —

лише Шевченко (48) та Ярмоленко (44).

Разом із дружиною Вікторією (до речі, майстром спорту з бадмінтону) футболіст виховує двох дітей — 6-річну Злату та 4-річного Даміра.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Євген Коноплянка назвав три найпам'ятніші голи у своїй кар'єрі.

Фото ФК «Краковія», Instagram

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