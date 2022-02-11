Пекін-2022: де дивитися у прямому ефірі виступи українців на Олімпійських іграх 12 лютого

У суботу, 12 лютого, на зимовій Олімпіаді у столиці Китаю визначаться володарі шести комплектів медалей.

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Честь України на олімпійських дистанціях відстоюватимуть 12 спортсменів у чотирьох видах спорту. Зокрема, боротьбу в біатлонних спринтерських перегонах на 10 км поведуть Дмитро Підручний, Артем Прима, Богдан Цимбал та Антон Дудченко.

У лижній естафеті 4×5 км українську збірну представлять Вікторія Олех, Валентина Камінська, Марина Анцибор та Дар'я Рубльова.

Крім того, дует Олександри Назарової, яка несла прапор України на церемонії відкриття Ігор-2022, та Максима Нікітіна виступить у фігурному катанні у ритм-танці, а Віталій Калиниченко та Євген Марусяк вийдуть на фінальні спроби у стрибках із трампліна.

Прямі трансляції з Пекіна дивіться в Україні до 20 лютого на телеканалі «UA:Перший» та на сайті «Суспільне. Спорт».

Олімпіада-2022. Пекін

12 лютого (субота)

Лижні гонки. Жінки. Естафета, 4×5 км 09:30 «UA:Перший»

Біатлон. Чоловіки. Спринт, 10 км 11:00 «UA:Перший»

Фігурне катання. Танці на льоду. Ритм-танець 13:00 «UA:Перший»

Стрибки з трампліна. Чоловіки. Індивідуальна першість, великий трамплін 14:00 «UA:Перший»

На жаль, Україна поки що на Олімпіаді без нагород. Найкращий результат — 8-е місце — показала у спринтерських перегонах наша біатлоністка Юлія Джима. А медальний залік Ігор із сімома золотими нагородами очолює Німеччина.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що український скелетоніст Владислав Гераскевич вразив вчинком прямо на олімпійській трасі.

Фото НОК України

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