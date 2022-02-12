Українець увійшов до символічної збірної футзального Євро-2022

Воротар збірної України Кирило Ципун увійшов до складу символічної збірної чемпіонату Європи з футзалу, що відбувся в Нідерландах, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Компанію 34-річному голкіперу херсонського «Продексіма» у чільній п'ятірці склали польові гравці — іспанець Серхіо Лосано, Дуглас Джуніор з Казахстану, росіянин Сергій Абрамов та найкращий футзаліст турніру португалець Зікі, який забив три м'ячі та віддав три гольові передачі.

Нагадаємо, що збірна України вперше з 2005 року потрапила до четвірки найсильніших команд футзального Євро. Щоправда, у півфіналі підопічні Олександра Косенка поступилися Росії (2:3), а у матчі за третє місце — Іспанії (1:4).

Найсильнішою збірною Старого Світу вдруге поспіль стала Португалія, яка перемогла у фіналі Росію (4:2).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що збірна України з футзалу відзначила вихід до півфіналу піснею «Червона рута».

Фото uefa.com

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