Український біатлоніст Підручний видав свій найкращий результат на Олімпійських іграх

У суботу, 12 лютого, на Олімпійських іграх у Пекіні відбулися біатлонні спринтерські перегони у чоловіків, у яких честь України відстоювали Дмитро Підручний, Артем Прима, Антон Дудченко та Богдан Цимбал.

Найкращий результат серед наших прогнозовано показав чемпіон світу Підручний, який з чистою «лежкою» та однією хибою у стрільбі стоячи, фінішував на 13-й позиції, продемонструвавши свій найкращий показник в історії виступів на Олімпійських іграх (в «індивідуалці» у Пекіні він був 18-м, в Пхенчхані-2018 в особистих гонках — 21-м і 34-м, а в Сочі-2014 — 54-м). Менше ніж секунду програв нашому капітану Прима (хиби — 0+1), який перетнув фінішну межу на 15-му місці. Дудченко (2+0) посів 60-ту підсумкову позицію, Цимбал (3+0) — 66-ту серед 94 учасників.

На "лежці" Дмитро Підручний відпрацював без хиб

Чотириразовим олімпійським чемпіоном став норвежець Йоханнес-Тінгнес Бьо, «срібло» дісталося французу Кантену Фійону-Майє, а «бронза» — старшому брату тріумфатора Тар'єю Бьо з Норвегії.

У неділю, 13 лютого, на олімпійських трасах Пекіна відбудуться жіночі та чоловічі перегони переслідування, в яких Україну представлять Джима, Меркушина, Петренко, Підручний та Прима.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що у жіночому спринті українська біатлоністка Юлія Джима посіла 8-е місце.

Фото biathlon.com.ua, Twitter IBU

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