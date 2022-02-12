Україна без нагород: медальний залік зимових Олімпійських ігор за підсумками 12 лютого

У суботу, 12 лютого, на зимовій Олімпіаді в столиці Китаю було розіграно ще шість комплектів медалей. За підсумками восьми днів змагань у Піднебесній на п'єдестал пошани підіймалися спортсмени 26 із 91 країни-учасниці.

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На жаль, українські спортсмени, як і раніше, залишаються без медалей. У біатлонних спринтерських перегонах у чоловіків найкращим з наших став Дмитро Підручний, який посів з однією хибою 13-е місце (найкращий показник нашого капітана в історії виступів на Олімпійських іграх: в «індивідуалці» в Пекіні він був 18-м, у Пхенчхані-2018 в особистих перегонах — 21-м та 34-м, а в Сочі-2014 — 54-м). Артем Прима опинився на фініші 15-м, Антон Дудченко — 60-м та Богдан Цимбал — 66-м.

У фігурному катанні наш танцювальний дует Олександра Назарова — Максим Нікітін посів у кваліфікації 20-те місце та протиснувся у довільну програму, у стрибках з трампліна Віталій Калініченко показав 44-й підсумковий результат, а Євген Марусяк — 50-й.

На жаль, у жіночій лижній естафеті українська команда у складі Вікторії Олех, Валентини Камінської, Марини Анцибор та Дарії Рубльової не фінішувала. Вже після 7,5 км дистанції лідери обійшли наших дівчат на коло (понад п'ять хвилин відставання!), і Україну зняли з перегонів.

Лідерство в медальному заліку (за кількістю золотих нагород), як і раніше, утримує Німеччина (8−5-1), за якою розташувалися Норвегія (8−3-6) та США (5−5-1).

Зимові Олімпійські ігри. Медальний залік

Місце Країна Золото Срібло Бронза Загалом 1 Німеччина 8 5 1 14 2 Норвегія 8 3 6 17 3 США 5 5 1 11 4 Нідерланди 5 4 2 11 5 Швеція 5 2 3 10 6 Австрія 4 6 4 14 7 Китай 4 3 1 8 8 Олімпійський комітет Росії 3 4 6 13 9 Італія 2 5 4 11 10 Японія 2 3 5 10 11 Словенія 2 1 2 5 12 Швейцарія 2 0 5 7 13 Франція 1 6 0 7 14 Канада 1 4 8 13 15 Австралія 1 2 1 4 Південна Корея 1 2 1 4 17 Фінляндія 1 1 2 4 18 Чехія 1 0 1 2 19 Нова Зеландія 1 0 0 1 Словаччина 1 0 0 1 21 Білорусь 0 1 0 1 Іспанія 0 1 0 1 23 Угорщина 0 0 2 2 24 Бельгія 0 0 1 1 Латвія 0 0 1 1 Польща 0 0 1 1

Зазначимо, що у неділю, 13 лютого, визначаться володарі семи комплектів медалей зимової Олімпіади.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що український скелетоніст Владислав Гераскевич провів мовчазний протест прямо на олімпійській трасі.

Фото Twitter Olimpics

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