Україна без нагород: медальний залік зимових Олімпійських ігор за підсумками 12 лютого
У суботу, 12 лютого, на зимовій Олімпіаді в столиці Китаю було розіграно ще шість комплектів медалей. За підсумками восьми днів змагань у Піднебесній на п'єдестал пошани підіймалися спортсмени 26 із 91 країни-учасниці.
Читайте також — Зимові Олімпійські ігри у Пекіні: календар змагань
На жаль, українські спортсмени, як і раніше, залишаються без медалей. У біатлонних спринтерських перегонах у чоловіків найкращим з наших став Дмитро Підручний, який посів з однією хибою 13-е місце (найкращий показник нашого капітана в історії виступів на Олімпійських іграх: в «індивідуалці» в Пекіні він був 18-м, у Пхенчхані-2018 в особистих перегонах — 21-м та 34-м, а в Сочі-2014 — 54-м). Артем Прима опинився на фініші 15-м, Антон Дудченко — 60-м та Богдан Цимбал — 66-м.
У фігурному катанні наш танцювальний дует Олександра Назарова — Максим Нікітін посів у кваліфікації 20-те місце та протиснувся у довільну програму, у стрибках з трампліна Віталій Калініченко показав 44-й підсумковий результат, а Євген Марусяк — 50-й.
На жаль, у жіночій лижній естафеті українська команда у складі Вікторії Олех, Валентини Камінської, Марини Анцибор та Дарії Рубльової не фінішувала. Вже після 7,5 км дистанції лідери обійшли наших дівчат на коло (понад п'ять хвилин відставання!), і Україну зняли з перегонів.
Лідерство в медальному заліку (за кількістю золотих нагород), як і раніше, утримує Німеччина (8−5-1), за якою розташувалися Норвегія (8−3-6) та США (5−5-1).
Зимові Олімпійські ігри. Медальний залік
|Місце
|Країна
|Золото
|Срібло
|Бронза
|Загалом
|1
|Німеччина
|8
|5
|1
|14
|2
|Норвегія
|8
|3
|6
|17
|3
|США
|5
|5
|1
|11
|4
|Нідерланди
|5
|4
|2
|11
|5
|Швеція
|5
|2
|3
|10
|6
|Австрія
|4
|6
|4
|14
|7
|Китай
|4
|3
|1
|8
|8
|Олімпійський комітет Росії
|3
|4
|6
|13
|9
|Італія
|2
|5
|4
|11
|10
|Японія
|2
|3
|5
|10
|11
|Словенія
|2
|1
|2
|5
|12
|Швейцарія
|2
|0
|5
|7
|13
|Франція
|1
|6
|0
|7
|14
|Канада
|1
|4
|8
|13
|15
|Австралія
|1
|2
|1
|4
|Південна Корея
|1
|2
|1
|4
|17
|Фінляндія
|1
|1
|2
|4
|18
|Чехія
|1
|0
|1
|2
|19
|Нова Зеландія
|1
|0
|0
|1
|Словаччина
|1
|0
|0
|1
|21
|Білорусь
|0
|1
|0
|1
|Іспанія
|0
|1
|0
|1
|23
|Угорщина
|0
|0
|2
|2
|24
|Бельгія
|0
|0
|1
|1
|Латвія
|0
|0
|1
|1
|Польща
|0
|0
|1
|1
Зазначимо, що у неділю, 13 лютого, визначаться володарі семи комплектів медалей зимової Олімпіади.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що український скелетоніст Владислав Гераскевич провів мовчазний протест прямо на олімпійській трасі.
Фото Twitter Olimpics34
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter