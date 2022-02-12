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Спорт

На грандіозну подію Metalist All-Star Game продано понад 30 тисяч квитків

17:15 12 лютого 2022
люди

В останню суботу весни, 28 травня, на харківському стадіоні «Металіст» відбудеться унікальна подія — Metalist All-Star Game. Почнеться вона о 18:00. На матч між нинішнім складом команди проти легенд харківського клубу 2005−2013 років продано вже 31500 квитків, йдеться на офіційному сайті клубу.

«На харків'ян чекає неповторна подія, якій не знайти аналогів в історії українського футболу. Клейтон Шав'єр, Крістіан Вільягра, Марко Девіч, Джонатан Крістальдо, Едмар та інші футбольні зірки знову вийдуть на поле нашого «Павука», — йдеться у повідомленні пресслужби.

Зазначається, що квитки можна придбати у касі № 1 стадіону «Металіст», а також з будь-якої точки світу онлайн.

У клубі також наголосили, що на Metalist All-Star Game діють сезонні абонементи. Також потрапити на матч можна, купивши квиток за допомогою картки «ЄПідтримка».

Раніше харківські журналісти розповіли про 5-мільйонну армію вболівальників клубу «Металіст».

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