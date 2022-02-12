«Шахтар» на 90-й хвилині вирвав перемогу над одноклубниками з Казахстану: відеоогляд матчу

У суботу, 12 лютого, лідер чемпіонату України донецький «Шахтар» провів перший спаринг на другому зборі в Туреччині.

Суперником підопічних Роберто де Дзербі став дворазовий чемпіон Казахстану «Шахтар» з Караганди, який посів у минулому чемпіонаті країни шосте місце та вибив з єврокубків «Колос» з Ковалівки.

«Шахтар» (Донецьк, Україна) — «Шахтар» (Караганда, Казахстан) — 2:1

«Шахтар»: Трубін (П'ятов, 46), Вінісіус (Конопля, 46), Бондар (Вітао, 46), Матвієнко (Фарина, 67), Ісмаїлі (Корнієнко, 67), Майкон (Бондаренко, 67), Маркос Антоніо (Степаненко, 46), Нерес, Судаков (Тете, 46), Мудрик, Педріньо.

Голи: Нерес (35, з пенальті), Конопля (90) — Маляров (77).

У поєдинку проти своїх одноклубників з Казахстану тренерський штаб гірників не зміг задіяти Кривцова, Соломона, Марлона та Алана Патріка, які працюють на зборі за індивідуальною програмою. Проте донеччани змогли довести справу до перемоги завдяки точним ударам бразильського новачка Нереса з пенальті та захисника Коноплі, який відзначився на 90-й хвилині.

Відео матчу «Шахтар» (Донецьк) — «Шахтар» (Караганда)

У вівторок, 15 лютого, «Шахтар» проведе товариський матч із «Маріуполем», який гірники не змогли обіграти на першому зборі.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Євген Коноплянка залишив «Шахтар» та підписав контракт із польською «Краковією».

Фото ФК «Шахтар»

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