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Спорт

Пекін-2022: де дивитися у прямому ефірі виступи українців на Олімпійських іграх 13 лютого

19:19 12 лютого 2022
Юлія Джима

У неділю, 13 лютого, на зимових Олімпійських іграх у Піднебесній розіграють сім комплектів нагород.

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Під прапором України на олімпійських дистанціях виступатимуть сім спортсменів у двох видах спорту. Боротьбу в біатлонних перегонах переслідування поведуть Юлія Джима (на фото), Анастасія Меркушина та Ірина Петренко, а також — Дмитро Підручний, Артем Прима та Антон Дудченко. У жіночому монобобі у перших двох заїздах виступить Лідія Гунько.

Прямі трансляції з Пекіна дивіться в Україні до 20 лютого на телеканалі «UA:Перший» та на сайті «Суспільне. Спорт».

Олімпіада-2022. Пекін

13 лютого (неділя)

Бобслей. Жінки. Монобоб 06:00 «UA:Перший»

Біатлон. Жінки. Перегони переслідування, 10 км 11:00 «UA:Перший»

Біатлон. Чоловіки. Перегони переслідування, 12,5 км 12:45 «UA:Перший»

На жаль, після восьми днів змагань Україна на Олімпіаді наразі без нагород. Найкращий результат — 8-е місце — показала у спринтерських перегонах наша біатлоністка Юлія Джима. А медальний залік Ігор із вісьмома золотими нагородами очолюють Німеччина та Норвегія.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Дмитро Підручний та Артем Прима увійшли на Іграх-2022 до чільної пʼятнадцятки за підсумками спринтерських перегонів.

Фото НОК України

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