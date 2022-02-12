«Челсі» з пенальті на 117-й хвилині та Абрамовичем на трибуні став найсильнішим клубом світу: відеоогляд фіналу

У суботу, 12 лютого, в Об'єднаних Арабських Еміратах фінішував чемпіонат світу серед клубів. У вирішальному матчі на арені «Мохаммед бін Заєд Стедіум» в Абу-Дабі зійшлися переможець Ліги чемпіонів англійський «Челсі», який вибив у півфіналі «Аль-Хіляль» із Саудівської Аравії (1:0), і найсильніший клуб Південної Америки бразильський «Палмейрас», що виявився сильнішим за єгипетський «Аль-Ахлі» (2:0).

Колишня команда Андрія Шевченка, котру з трибуни підтримував Роман Абрамович, який прилетів на матч, змогла таки в овертаймі вирвати перемогу у опонента з ексфутболістом «Динамо» Дуду у складі — 2:1 (Лукаку, 54, Хаверц, 117, з пенальті — Вейга, 64, з пенальті) та вперше заволоділа трофеєм.

Зазначимо, що представник Європи вдев'яте поспіль став найсильнішим клубом світу. Востаннє європейці програвали у фіналі 2012-го, коли… «Челсі» поступився бразильському «Корінтіансу» (0:1).

Додамо, що в матчі за третє місце «Аль-Ахлі» розгромив «Аль-Хіляль», який після двох вилучень з 28-ї хвилини грав удев'ятьох, — 4:0 (Ель-Ханафі, 8, 17, Абделькадер, 40, Эль-Соля, 61). П'ятим на клубному чемпіонаті світу фінішував мексиканський «Монтеррей», шостим — «Аль-Джазіра» з ОАЕ та сьомим — «Піра» з Таїті.

Як відомо, організатори передбачили для учасників клубного мундіалю солідний призовий фонд. Переможець поповнить клубну скарбницю на 5 мільйонів доларів, фіналіст «розбагатіє» на 4 млн, бронзовий призер і той, хто програв у втішному фіналі, отримають 2,5 і 2 млн в американській валюті відповідно, клуб, який посів п'яте місце — 1,5 млн, шосте — 1 млн і сьоме — 500 тисяч.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Челсі» в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів зіграє з французьким «Ліллем».

Фото Twitter ФК «Челсі»

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