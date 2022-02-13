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Спорт

Український гігант, який готував Усика до бою з Джошуа, ефектно нокаутував суперника (відео)

8:41 13 лютого 2022
Дмитро Безус

32-річний непереможний український боксер-суперважковаговик Дмитро Безус (8 перемог, 4 з них — нокаутом) здобув упевнену перемогу над досвідченим бразильцем Марселу Насіменту (18 перемог, 22 поразки) у поєдинку, що проходив у рамках вечора боксу в Ризі.

Наприкінці другого раунду уродженець Сєвєродонецька, що на Луганщині, перевірив кількома ударами на «міцність» корпус суперника, після яких бразилець скрутився від болю та вже не зміг продовжити поєдинок — рефері присудив українцю перемогу технічним нокаутом.

Зазначимо, що Безус, який при зрості 200 см важить 126 кг та має прізвисько Бізон, минулого року був спаринг-партнером Олександра Усика, який готувався до поєдинку з британцем Ентоні Джошуа. Варто зазначити, що на тлі немаленького кримчанина Дмитро виглядав справжнім гігантом…

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українець Чухаджян побив боксера з Британії та завоював пояс IBF Inter-Continental.

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