Український гігант, який готував Усика до бою з Джошуа, ефектно нокаутував суперника (відео)
32-річний непереможний український боксер-суперважковаговик Дмитро Безус (8 перемог, 4 з них — нокаутом) здобув упевнену перемогу над досвідченим бразильцем Марселу Насіменту (18 перемог, 22 поразки) у поєдинку, що проходив у рамках вечора боксу в Ризі.
Наприкінці другого раунду уродженець Сєвєродонецька, що на Луганщині, перевірив кількома ударами на «міцність» корпус суперника, після яких бразилець скрутився від болю та вже не зміг продовжити поєдинок — рефері присудив українцю перемогу технічним нокаутом.
Heavyweight Dmytro Bezus 8−0 stopped Marcelo Nascimento in Latvia— The13thRound Boxing Boxeo Boxen TTR (@GifsBoxing) February 12, 2022
Streaming Details: https://t.co/XiR4qRiz6O
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Зазначимо, що Безус, який при зрості 200 см важить 126 кг та має прізвисько Бізон, минулого року був спаринг-партнером Олександра Усика, який готувався до поєдинку з британцем Ентоні Джошуа. Варто зазначити, що на тлі немаленького кримчанина Дмитро виглядав справжнім гігантом…
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