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Адесанья — Віттакер: найкращі моменти яскравого бою за чемпіонський пояс UFC

10:12 13 лютого 2022
Адесанья&nbsp;— Віттакер

У ніч на неділю, 13 лютого, у Х'юстоні (штат Техас, США) пройшов турнір зі змішаних єдиноборств UFC 271, головним боєм якого стало протистояння чемпіона промоушена в середній вазі новозеландця Ісраеля Адесаньї (22 перемоги, 1 поразка) та австралійця Роберта Віттакера (23 перемоги, 6 поразок).

Це вже був другий очний поєдинок суперників — у жовтні 2019-го Адесанья нокаутував Віттакера у другому раунді та відібрав чемпіонський пояс у австралійця. Цього разу бій тривав усі п'ять раундів, під час якого новозеландець одного разу відправив суперника в нокдаун, і в підсумку здобув перемогу одноголосним рішенням суддів — 48:47, 48:47, 49:46.

Зазначимо, що Ісраель залишається непереможним у середній ваговій категорії. Свою єдину поразку в кар'єрі новозеландець нігерійського походження зазнав від поляка Яна Блаховича у спробі завоювати чемпіонський пояс у важкій вазі.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що боєць ММА вирубив суперника «сліпим» ударом.

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