«Чортова дюжина» Джими та Підручного: медальний залік зимових Олімпійських ігор за підсумками 13 лютого
У неділю, 13 лютого, на зимовій Олімпіаді в столиці Китаю було розіграно ще сім комплектів медалей. За підсумками дев'яти днів змагань у Піднебесній на п'єдестал пошани піднімалися спортсмени 26 із 91 країни-учасниці.
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На жаль, українські спортсмени як і раніше залишаються без медалей. У біатлонній гонці переслідування у жінок найкращою з наших стала Юлія Джима, яка посіла з чотирма промахами 13 місце. Анастасія Меркушина виявилася на фініші 25-ю, а Ірина Петренко завалила гонку. Маючи чотири промахи, на одному з рубежів наша співвітчизниця пробігла замість двох кіл штрафу лише один та заробила дві штрафні хвилини, які відкинули її на останнє, 55-е місце. У чоловіків найкращим став Дмитро Підручний, який із п'ятьма промахами приїхав до фінішу 13-м. Артем Прима показав 18-й результат, а Антон Дудченко — 23-й.
У жіночому монобобі Лідія Гунько за підсумками двох кваліфікаційних заїздів показала 20-й час і на наступний день змагань розраховує суттєво покращити свій результат.
Лідерство в медальному заліку (за кількістю золотих нагород) захопила Норвегія (9−5-7), за якою розташувалися Німеччина (8−5-1) та США (6−5-1).
|Місце
|Країна
|Золото
|Срібло
|Бронза
|Усього
|1
|Норвегія
|9
|5
|7
|21
|2
|Німеччина
|8
|5
|1
|14
|3
|США
|6
|5
|1
|12
|4
|Нідерланди
|6
|4
|2
|12
|5
|Швеція
|5
|3
|3
|11
|6
|Австрія
|4
|6
|4
|14
|7
|Російський олімпійський комітет
|4
|5
|8
|17
|8
|Китай
|4
|3
|2
|9
|9
|Швейцарія
|3
|0
|5
|8
|10
|Франція
|2
|6
|2
|10
|11
|Італія
|2
|5
|4
|11
|12
|Японія
|2
|4
|5
|11
|13
|Словенія
|2
|2
|2
|6
|14
|Канада
|1
|4
|9
|14
|15
|Південна Корея
|1
|3
|1
|5
|16
|Австралія
|1
|2
|1
|4
|17
|Фінляндія
|1
|1
|2
|4
|18
|Угорщина
|1
|0
|2
|3
|19
|Чехія
|1
|0
|1
|2
|20
|Нова Зеландія
|1
|0
|0
|1
|Словаччина
|1
|0
|0
|1
|22
|Білорусь
|0
|1
|0
|1
|Іспанія
|0
|1
|0
|1
|24
|Бельгія
|0
|0
|1
|1
|Латвія
|0
|0
|1
|1
|Польща
|0
|0
|1
|1
Зазначимо, що у понеділок, 14 лютого, визначаться володарі п'яти комплектів медалей зимової Олімпіади.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що український скелетоніст Владислав Гераскевич провів мовчазний протест прямо на олімпійській трасі.
Фото Twitter Olimpics77
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