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Спорт

«Чортова дюжина» Джими та Підручного: медальний залік зимових Олімпійських ігор за підсумками 13 лютого

19:27 13 лютого 2022
Пекін-2022

У неділю, 13 лютого, на зимовій Олімпіаді в столиці Китаю було розіграно ще сім комплектів медалей. За підсумками дев'яти днів змагань у Піднебесній на п'єдестал пошани піднімалися спортсмени 26 із 91 країни-учасниці.

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На жаль, українські спортсмени як і раніше залишаються без медалей. У біатлонній гонці переслідування у жінок найкращою з наших стала Юлія Джима, яка посіла з чотирма промахами 13 місце. Анастасія Меркушина виявилася на фініші 25-ю, а Ірина Петренко завалила гонку. Маючи чотири промахи, на одному з рубежів наша співвітчизниця пробігла замість двох кіл штрафу лише один та заробила дві штрафні хвилини, які відкинули її на останнє, 55-е місце. У чоловіків найкращим став Дмитро Підручний, який із п'ятьма промахами приїхав до фінішу 13-м. Артем Прима показав 18-й результат, а Антон Дудченко — 23-й.

У жіночому монобобі Лідія Гунько за підсумками двох кваліфікаційних заїздів показала 20-й час і на наступний день змагань розраховує суттєво покращити свій результат.

Лідерство в медальному заліку (за кількістю золотих нагород) захопила Норвегія (9−5-7), за якою розташувалися Німеччина (8−5-1) та США (6−5-1).

Місце Країна Золото Срібло Бронза Усього
1 Норвегія 9 5 7 21
2 Німеччина 8 5 1 14
3 США 6 5 1 12
4 Нідерланди 6 4 2 12
5 Швеція 5 3 3 11
6 Австрія 4 6 4 14
7 Російський олімпійський комітет 4 5 8 17
8 Китай 4 3 2 9
9 Швейцарія 3 0 5 8
10 Франція 2 6 2 10
11 Італія 2 5 4 11
12 Японія 2 4 5 11
13 Словенія 2 2 2 6
14 Канада 1 4 9 14
15 Південна Корея 1 3 1 5
16 Австралія 1 2 1 4
17 Фінляндія 1 1 2 4
18 Угорщина 1 0 2 3
19 Чехія 1 0 1 2
20 Нова Зеландія 1 0 0 1
Словаччина 1 0 0 1
22 Білорусь 0 1 0 1
Іспанія 0 1 0 1
24 Бельгія 0 0 1 1
Латвія 0 0 1 1
Польща 0 0 1 1

Зазначимо, що у понеділок, 14 лютого, визначаться володарі п'яти комплектів медалей зимової Олімпіади.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що український скелетоніст Владислав Гераскевич провів мовчазний протест прямо на олімпійській трасі.

Фото Twitter Olimpics

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