Пекін-2022: де дивитися у прямому ефірі виступи українців на Олімпійських іграх 14 лютого

У понеділок, 14 лютого, на зимових Олімпійських іграх у Піднебесній розіграють ще п'ять комплектів нагород.

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Під прапором України на олімпійських дистанціях виступатимуть п'ять спортсменів у трьох видах спорту. У фігурному катанні (танці на льоду, вільний танець) змагатиметься пара Олександра Назарова та Максим Нікітін (на фото). У жіночому монобобі в третьому-четвертому заїздах виступить Лідія Гунько, яка посідає поки що 20-е місце. А у кваліфікації фрістайлу (лижна акробатика) візьмуть участь Ольга Полюк та Анастасія Новосад — щоправда, виступ останньої поки що під питанням, і рішення прийматиметься безпосередньо перед змаганнями.

Прямі трансляції з Пекіна дивіться в Україні до 20 лютого на телеканалі «UA:Перший» та на сайті «Суспільне. Спорт».

Зимова Олімпіада-2022. Пекін

14 лютого (понеділок)

Фігурне катання. Танці на льоду, вільний танець 03:15 «UA:Перший»

Бобслей. Жінки. Монобоб 03:30 «UA:Перший»

Фрістайл. Лижна акробатика. Жінки 09:00, 13:00 «UA:Перший»

На жаль, після дев'яти днів змагань Україна на Олімпіаді наразі без нагород. А медальний залік Ігор із дев'ятьма золотими нагородами очолює Норвегія.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що біатлоністка Юлія Джима стала восьмою у спринтерській гонці, що стало найкращим результатом українців на Олімпіаді-2022 у Пекіні.

Фото НОК України

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