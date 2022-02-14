«Динамо» дізналося суперника по 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА

У понеділок, 14 лютого, у швейцарському Ньоні пройшло жеребкування вирішальних стадій Юнацької ліги УЄФА. Нагадаємо, Україну в 1/8 фіналу турніру представить київське «Динамо», яке в драматичній боротьбі пройшло іспанський «Депортиво» (2:2 основний час, 3:2 у серії пенальті).

Згідно з регламентом, суперником «біло-синіх» міг стати один із переможців груп в основній сітці Юнацької ліги УЄФА (за винятком португальської «Бенфіки», з якою динамівці виступали в одному квартеті). У підсумку, з легкої руки європейських футбольних функціонерів, підопічні Ігоря Костюка зіграють із ще одним португальським клубом — «Спортингом». Матч пройде 1 або 2 березня у Києві.

За підсумками жеребкування визначилися решта пар:

«Ліверпуль» (Англія) — «Генк» (Бельгія)

«Реал» (Іспанія) — «Атлетико» (Іспанія)

«АЗ Алкмаар» (Нідерланди) — «Ювентус» (Італія)

«Манчестер Юнайтед» (Англія) — «Боруссія» (Дортмунд, Німеччина)

«Жиліна» (Словаччина) — «Зальцбург» (Австрія)

«ПСЖ» (Франція) — «Севілья» (Іспанія)

«Мідтюлланд» (Данія) — «Бенфіка» (Португалія)

У разі успішного подолання стадії 1/8 фіналу динамівці зіграють у чвертьфіналі із переможцем пари «Мідтюлланд» — «Бенфіка». Цей матч відбудеться 15/16 березня також у Києві. Нагадаємо, у нинішньому розіграші Юнацької ліги УЄФА динамівці вже перемагали лісабонських «орлів» на клубному стадіоні імені Валерія Лобановського (4:0).

Додамо, що найкращим результатом динамівців у турнірі є саме стадія 1/8 фіналу, куди кияни діставалися двічі — у сезоні-2016/2017 були розгромлені амстердамським «Аяксом» (0:3), а в сезоні-2018/2019 поступилися по пенальті німецькому «Хоффенхайму» (основний час — 0:0).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Динамо» розгромило сербську «Інджію» у стартовому спарингу турецького збору.

Фото ФК «Динамо»

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