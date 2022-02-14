Пекін-2022: де дивитися у прямому ефірі виступи українців на Олімпійських іграх 15 лютого

У вівторок, 15 лютого, на зимових Олімпійських іграх у Піднебесній розіграють ще дев'ять комплектів нагород.

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Під прапором України на олімпійських дистанціях виступатимуть дев'ять спортсменів у чотирьох видах спорту. У біатлоні пройде чоловіча естафета, в якій візьмуть участь Богдан Цимбал, Артем Прима, Антон Дудченко та Дмитро Підручний. У фігурному катанні в короткій програмі змагатиметься Анастасія Шаботова. У лижному двоборстві (стрибки з трампліну та лижна гонка) поведе боротьбу за медаль Дмитро Мазурчук. Нарешті, у кваліфікації з лижної акробатики виступить олімпійський чемпіон Олександр Абраменко (на фото), а також Дмитро Котовський та Олександр Окіпнюк.

Прямі трансляції з Пекіна дивіться в Україні до 20 лютого на телеканалі «UA:Перший» та на сайті «Суспільне. Спорт».

Зимова Олімпіада-2022. Пекін

15 лютого (вівторок)

Біатлон. Чоловіча естафета 08:30 «UA:Перший»

Лижне двоборство. Чоловіки. Стрибки з трампліну та лижні перегони 10:00 та 13:00 «UA:Перший»

Фігурне катання. Жінки. Коротка програма 12:00 «UA:Перший»

Фрістайл. Лижна акробатика. Чоловіки 13:00 «UA:Перший»

На жаль, після десяти днів змагань Україна на Олімпіаді наразі без нагород. А медальний залік Ігор із дев'ятьма золотими нагородами очолює Норвегія.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що російську фігуристку Камілу Валієву, що попалася на допінгу, допустили до одиночного турніру на Олімпіаді.

Фото НОК України

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