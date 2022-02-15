У вівторок, 15 лютого, на стадіоні «Парк де Пренс» у Парижі відбудеться перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між французьким «ПСЖ» та мадридським «Реалом» (початок — о 22:00, арбітр — Даніеле Орсато з Італії).

Обидві команди підходять до очного поєдинку в ранзі лідерів своїх національних чемпіонатів. Парижани, обігравши в останньому турі «Ренн» завдяки голу Мбаппе в компенсований час (1:0), випереджають «Марсель», що йде другим, на 13 очок. А мадридці втратили очки перед візитом до столиці Франції, зігравши на виїзді внічию з «Вільярреалом» (0:0), та мають чотириочкову перевагу над «Севільєю».

Інтриги майбутньому протистоянню додає той факт, що наставник «Реала» італієць Карло Анчелотті очолював «ПСЖ» у 2011--2013 роках, ставши у 2013-му чемпіоном Франції. Ну і, звичайно, не варто забувати про активні чутки, що «сватають» форварда парижан Кіліана Мбаппе, у якого контракт із «ПСЖ» закінчується по завершенню нинішнього сезону, саме до мадридського клубу

За відео голів у режимі онлайн у матчі «ПСЖ» — «Реал» слідкуйте на сайті «ФАКТІВ» у цій новині.

Нагадаємо, в іншому матчі сьогоднішнього ігрового дня португальський «Спортинг» прийме на своєму полі «Манчестер Сіті» з українцем Олександром Зінченком у складі.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де дивитися у прямому ефірі матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між «Інтером» та «Ліверпулем».

Фото uefa.com

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