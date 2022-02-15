У вівторок, 15 лютого, київське «Динамо», яке розгромило сербську «Інджію» (4:0), проведе другий контрольний матч на заключному тренувальному зборі, який «біло-сині» проводять у Туреччині.

Суперником підопічних Мірчі Луческу стане казахстанський «Кайрат», який за підсумками минулого сезону (чемпіонат проводиться за системою «весна-осінь») став бронзовим призером, а також володарем Кубка Казахстану, обігравши у фіналі у серії пенальті «Шахтар» із Караганди. У нинішньому розіграші Ліги конференцій клуб з Алмати виступав у груповому турнірі, де посів останнє місце та не вийшов до плей-оф. Додамо, що в рамках турецького збору «Кайрат» уже провів два спаринги, і обидва програв — боснійському «Борацу» (1:2) та «Навбахору» з Узбекистану (0:1).

Щодо киян, то для «біло-синіх» це буде вже 12-й матч за час зимової підготовки, і поки підопічні Мірчі Луческу не програвали, здобувши дев'ять перемог за двох нічиїх.

У прямій трансляції матч «Динамо» — «Кайрат» дивіться на сайті «ФАКТІВ», починаючи з 16:00, у цій новині.

Зазначимо, що тренувальний збір «Динамо» триватиме до 22 лютого, а перший офіційний матч кияни проведуть 26 лютого, коли приймуть на клубному стадіоні імені Валерія Лобановського «Інгулець» із Петрового.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Динамо» зіграє з португальським «Спортингом» в 1/8 фіналу Юнацької Ліги УЄФА.

Фото ФК «Динамо»

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