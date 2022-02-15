Норвегія йде у відрив: медальний залік зимових Олімпійських ігор за підсумками 15 лютого

У вівторок, 15 лютого, на зимовій Олімпіаді в столиці Китаю було розіграно ще дев'ять комплектів медалей. За підсумками одинадцяти днів змагань у Піднебесній на п'єдестал пошани піднімалися спортсмени 27 із 91 країни-учасниці.

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Українські спортсмени поки що лишаються без медалей. Надія на завоювання нашими співвітчизниками нагороди залишається у фрістайлі, де кваліфікацію успішно подолали Олександр Абраменко (з шостим результатом) та Олександр Окіпнюк. Дмитро Мазурчук у лижному двоборстві за підсумками двох дисциплін (стрибки з трампліну та лижна гонка) показав лише 32-й результат із 47 учасників, а фігуристка Анастасія Шаботова не вийшла до фіналу короткої програми.

Шанси на завоювання медалі мали чоловіча збірна України з біатлону в естафеті. По ходу першого етапу Богдан Цимбал після двох стрільб посідав друге місце з відставанням у секунду від лідера, але потім на дистанції через проблеми із самопочуттям приїхав до передачі етапу лише дев'ятим. Після виступу Артема Прими наша команда опустилася на 12 позицію, Антону Дудченку вдалося піднятися на 11 місце і, нарешті, Дмитро Підручний дістався фінішу дев'ятого з відставанням у 3:41,3 секунди від тріумфаторів норвежців.

Лідерство в медальному заліку (за кількістю золотих нагород) утримує Норвегія (12−7-7), яка значно випереджає Німеччину (9−6-3) та США (7−6-4).

№ Країна Золото Срібло Бронза Загалом 1 Норвегія 12 7 7 26 2 Німеччина 9 6 3 18 3 США 7 6 4 17 4 Австрія 6 6 4 16 5 Нідерланди 6 4 3 13 6 Китай 6 4 2 12 7 Швеція 5 3 3 11 8 Швейцарія 5 0 5 10 9 Російський олімпійський комітет 4 7 9 20 10 Франція 3 7 2 12 11 Італія 2 6 5 13 12 Японія 2 5 7 14 13 Канада 2 4 11 17 14 Словенія 2 3 2 7 15 Південна Корея 1 3 1 5 16 Австралія 1 2 1 4 17 Фінляндія 1 1 2 4 18 Нова Зеландія 1 1 0 2 19 Угорщина 1 0 2 3 20 Чехія 1 0 1 2 21 Словаччина 1 0 0 1 22 Білорусь 0 2 0 2 23 Іспанія 0 1 0 1 24 Бельгія 0 0 1 1 Латвія 0 0 1 1 Польща 0 0 1 1 Естонія 0 0 1 1

Зазначимо, що у середу, 16 лютого, визначаться володарі семи комплектів медалей зимової Олімпіади.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Міжнародний спортивний суд допустив російську фігуристку Камілу Валієву, що попалася на допінгу, до участі в турнірі одинаків на Олімпіаді .

Фото Twitter Olimpics

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