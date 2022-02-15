Чотириразова олімпійська чемпіонка оголосила про заручини: зворушливі фото

Легендарна чотириразова олімпійська чемпіонка зі спортивної гімнастики 24-річна американка Сімона Байлз, яка змушена була робити щеплення через укус собаки, поділилася радісною подією у своєму житті.

Обранець спортсменки, гравець в американський футбол Джонатан Оуенс, старший за дівчину на два роки, зробив їй пропозицію, на що вона відповіла згодою. «Найлегше „Так“. Не можу дочекатися, як проведу з тобою все життя. Ти — це все, про що я могла мріяти, і навіть більше! Давай одружимося», — написала мініатюрна Сімона, яка при зрості 142 см важить 47 кг, на своїй сторінці в Instagram, прикріпивши серію фотографій.

Зазначимо, що Байлз — одна з найтитулованіших гімнасток в історії. В її активі чотири олімпійських «золота» та 19 нагород вищої проби на чемпіонатах світу. А за загальною кількістю медалей на Олімпійських іграх та чемпіонатах світу (32) вона зрівнялася із великою радянською спортсменкою Ларисою Латиніною. Примітно, що Сімона, за власним зізнанням, з дитинства страждає від синдрому дефіциту уваги та гіперактивності, але досягнення у спорті допомагають їй успішно справлятися з ним.

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